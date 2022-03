MediaTek officialise ses processeurs Dimensity 8000 pour les smartphones Android

MediaTek dévoile ses nouveaux processeurs Dimensity 8000, pour un nouveau segment, entre 400 et 700 $.

Le MWC 2022 était l’événement parfait pour MediaTek pour dévoiler aux yeux du monde sa nouvelle série de processeurs Dimensity 8000. Pour l’heure, cette dernière ne compte que deux modèles, les puces 8000 et 8100. Ce sont les successeures directes des puces Dimensity 1200 de l’année dernière.

Ces nouvelles créations viendront alimenter un marché de smartphones 5G premium mais plus abordable que les flagships, lesquels peuvent profiter de la gamme Dimensity 9000. L’objectif, ici, est de proposer des “fonctionnalités flagship” à un tarif légèrement moins élevé pour les smartphones 5G vendus entre 400 et 700 $.

D’un point de vue technique, la puce Dimensity 8000 est un SoC à huit cœurs gravés en 5 nm (4 A78 et 4 A55) tout à fait capable de prendre en charge des calculs complexes. MediaTek annonce que cette puce Dimensity 8000 devrait rivaliser avec la puce Qualcomm Snapdragon 888 en termes de performances. En ce qui concerne l’efficience, elle s’en sort même mieux, semble-t-il. Il faudra attendre les premiers benchmarks indépendants, mais sur le papier, voilà qui donne vraiment envie.

Pour un nouveau segment, entre 400 et 700 $

Cette nouvelle gamme de processeurs est aussi compatible avec des capteurs jusqu’à 200 MP, ce qui signifie qu’il sera possible de prendre des clichés simultanés avec une combinaison d’un capteur de 108 MP et de capteurs plus “faibles”. C’est une demande récurrente aujourd’hui notamment de la part des TikTokers et autres vloggers.

MediaTek est plutôt connu pour être présent dans des smartphones vendus sous les 400 $. Avec cette offre pour le segment 400-700 $, cela pourrait aider l’entreprise à gagner des parts de marché, particulièrement en Asie et en Europe. Ces derniers temps, la part de MediaTek sur le marché du smartphone Android a augmenté de manière significative. La société affirme même être numéro 1 en termes d’unités. Et comme les puces MediaTek se retrouvent dans ses appareils très populaires comme les Samsung Galaxy A ou Motorola G Pure, ce n’est pas très surprenant.

Le lancement de cette gamme Dimensity 8000 arrive à point nommé, les utilisateurs étant plus attentifs que jamais au rapport qualité/prix.