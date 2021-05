MediaTek dévoile son processeur mobile Dimensity 900

MediaTek est un acteur incontournable du marché hardware, la marque fournissant la majorité des processeurs de nos appareils mobiles.

MediaTek vient étendre aujourd’hui sa plate-forme de composants dédiés aux smartphones 5G en ajoutant une nouvelle référence, le SoC Dimensity 900, successeur direct du Dimensity 820. Sur le même segment du marché, dans le milieu de gamme. Présentation de cette nouvelle puce.

MediaTek annonce son SoC milieu de gamme Dimensity 900

Comme les Dimensity 1100 et 1200, ce SoD est gravé en 6 nm par TSMC mais dispose d’une configuration CPU et GPU moins onéreuse, autrement dit, plus abordable. Par exemple, la fréquence maximale du CPU est de 2,4 GHz “seulement”, contre 3 GHz pour la puce Dimensity 1200.

Le GPU du Dimensity 900, quant à lui, est basé sur un design ARM Mali-G68, lequel se place un cran en-dessous de l’architecture Mali-G77 que l’on retrouve dans le SoC Dimensity 1200. S’il fallait résumer les différences, nous dirons que le G68 dispose de moins de cœurs de calcul pour les graphismes, ce qui devrait se voir dans les benchmarks, lesquels reflètent justement assez facilement le nombre de cœurs embarqués.

Des fonctionnalités haut de gamme dans un prix contenu

Cela étant dit, ce SoC Dimensity dispose de nombreuses fonctionnalités “haut de gamme” à un tarif relativement contenu, y compris la prise en charge du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, des caméras 108 MP et du protocole de stockage UFS 3.1.

Lorsque le système n’utilise pas 108 MP, la puce peut prendre en charge jusqu’à quatre caméras simultanément pour tirer profit de diverses techniques de la photo et de la vidéo, selon les possibilités du logiciel. Le SoC Dimensity 900 permet aussi l’enregistrement vidéo en 4K HDR, une fonctionnalité pas toujours disponible sur les smartphones moyen de gamme.

En ce qui concerne l’écran, la puce Dimensity 900 ne peut pas aller au-delà d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui peut paraître assez faible par rapport au haut de gamme qui grimpe jusqu’à 168 Hz, mais c’est plus que suffisant sur un segment dans lequel les écrans font pour la plupart 60 ou 90 Hz.

La connectivité 5G est, bien évidemment, de la partie, grâce à l’intégration d’un modem compatible avec l’agrégation de la 5G Sub-6 et de la 120 MHz. La 5G Sub-6 offre davantage de portée que la 5G mmWave mais les débits sont moindres. Cela étant dit, la mmWave nécessite de déployer de nouvelles infrastructures, il faudra du temps avant qu’elle soit aussi répandue sur les réseaux que la 5G Sub-6.

Aucun OEM ne semble, pour l’heure, avoir annoncé d’appareils avec cette puce MediaTek Dimensity 900 mais des benchmarks en fuite placent le SoC en concurrence directe avec les Qualcomm Snapdragon 765G et 780G. Le Oppo Reno 6 pourrait être le premier smartphone à disposer de cette puce, tandis que le Reno 6 Pro embarquerait la Media Tek Dimensity 1200. Tous les détails techniques sont à retrouve sur la page officielle.