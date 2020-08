Medal of Honor : Above and Beyond, redécouvrez les moments clés de Seconde Guerre mondiale avec la VR

Respawn Entertainment se sert de la réalité virtuelle et de la licence Medal of Honor pour exploiter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Développé par le studio américain Respawn Entertainment avec l’aide d’Oculus Studios, Medal of Honor : Above and Beyond est une expérience en réalité virtuelle qui va mettre les joueurs dans la peau d’un agent de l’OSS (Office of Strategic Services) ayant pour mission de survivre à des événements historiques de la Seconde Guerre mondiale qui se sont passés sur terre, dans les airs et dans la mer comme le débarquement de Normandie ou l’attaque de Pearl Harbor.

Outsmart, infiltrate and outgun the Nazi war machine. @MedalofHonor: Above and Beyond puts you up close and personal with WWII like never before. Coming soon to the #OculusRift. pic.twitter.com/4l5fcN1x6T — Medal of Honor (@medalofhonor) August 25, 2020

De vrais vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont supervisé le développement : “Nous avons pu parler à des gens qui l’ont vécu, de tous les horizons, de la Résistance française, sur la plage d’Omaha Beach au D-Day… Ces conversations ainsi que ces recherches approfondies ont conduit notre équipe à créer une histoire qui puise dans ces vérités, inspirée par ce qu’ils ont vécu. Bien que le récit de la campagne ne soit pas directement basé sur leurs récits, ils ont aidé à mettre au point les détails émotionnels. Les histoires ont un pouvoir unique de connecter le public, et nous croyons que la réalité virtuelle a le pouvoir de le faire encore plus.”

Un trailer de gameplay pour Medal of Honor : Above and Beyond

Medal of Honor : Above and Beyond sortira à la fin de l’année sur Oculus Rift et Oculus Quest (via l’Oculus Link).