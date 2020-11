MechWarrior 5 : sortie sur Xbox et arrivée de la nouvelle extension repoussées au printemps 2021

L'année 2020 a été très compliquée, à tous les niveaux. La crise sanitaire du Covid-19 a aussi impacté les studios de développement de jeux vidéo. Et les plannings se bousculent en cette fin d'année. Il faut faire avec.

Le studio Piranha Games avait à l’origine prévu de lancer une extension à son jeu MechWarrior 5 : Mercenaries ainsi que des versions Steam et GOG le 10 décembre. Malheureusement pour les fans, ces sorties ont été reportées au printemps 2021. Et ce en grande partie pour éviter le lancement en très grande pompe du très attendu Cyberpunk 2077. Le RPG de CD Projekt Red arrivera à cette date. Et autant dire qu’il sera difficile d’exister à ses côtés pendant quelque temps.

La sortie de la nouvelle extension MechWarrior 5 reportée à 2021

“Les développeurs quels qu’ils soient veulent que leurs jeux obtiennent autant d’attention que possible, alors partager sa date de sortie avec un jeu comme Cyberpunk étant moins qu’optimal”, déclare le studio dans un article sur son blog. “Les ventes day one et le marketing sont extrêmement importants pour la réussite d’un lancement de produit et nous sommes convaincus qu’un report de notre date de lancement permettra à MechWarrior 5 : Mercenaries d’avoir l’opportunité et toute l’attention qu’il mérite.”

Mais le jeu arrivera sur Xbox dans le même temps

MechWarrior 5 avait démarré comme une exclusivité à l’Epic Games Store le 10 décembre dernier. Et il y a une autre bonne raison au fait que Piranha Games ait reporté le DLC Heroes of the Inner Sphere ainsi que les versions PC au printemps prochain plutôt que de les lancer en janvier ou alentour.

En effet, ces quelques mois supplémentaires permettront aux développeurs de porter MechWarrior 5 sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Et le jeu pourra être lancé simultanément sur encore davantage de plates-formes. Cela marquera la première fois qu’un opus MechWarrior est disponible sur consoles depuis 2004. Selon le studio Piranha Games, ce sera là “la première vraie expérience MechWarrior sur une console”. Pas mal, non ?

Le studio a aussi l’intention de procéder à quelques améliorations dans le jeu de base. À noter, ce report n’a aucun impact sur MechWarrior Online, que les joueurs se rassurent.