McLaren Solus GT : du virtuel au réel pour le concept car de Gran Turismo Sport

La McLaren Ultimate Vision Gran Turismo dans le monde virtuel de Gran Turismo Sport devient la McLaren Solus GT dans le monde réel.

Rendue possible grâce à la position du constructeur britannique McLaren à l’apogée du sport automobile, du développement des supercars et des hypercars, la McLaren Solus GT est une parfaite démonstration de la concentration et de l’engagement sur la piste. Tout a commencé par une ébauche de prototype audacieux et avant-gardiste. La voiture nommée alors McLaren Ultimate Vision Gran Turismo s’est ensuite lancée dans la compétition virtuelle avec Gran Turismo Sport, exclusivité PS4 de Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment, en 2017. C’est de ces racines totalement intransigeantes qu’est née cette voiture de piste hyper-exclusive.

The McLaren Solus GT was originally a virtual concept, driven by millions in the Gran Turismo SPORT video game and now it’s a reality. A naturally-aspirated 5.2-litre V10 engine and seven-speed, sequential shift gearbox. https://t.co/n6kUNfAfr6#McLaren #McLarenSolusGT #SolusGT pic.twitter.com/PkvPXSQnB5 — McLaren Automotive (@McLarenAuto) August 19, 2022

Michael Leiters, directeur général de McLaren Automotive, a déclaré :

La McLaren Solus GT est la concrétisation d’un concept McLaren extrême créé à l’origine pour le monde des courses virtuelles. Conçue sans aucune contrainte imposée par le code de la route ou les règlements des courses, mais avec toute la gamme des compétences McLaren pour la transposer dans le monde réel, elle incarne notre esprit pionnier.

25 exemplaires pour la McLaren Solus GT

Comme toutes les McLaren fabriquées depuis 1981, la Solus GT utilise une carrosserie monocoque en fibre de carbone ; les structures du châssis avant et arrière, et même le volant, sont également en fibre de carbone. Mais pour la première fois, McLaren, dont le siège est à Woking, en Angleterre, a utilisé des composants en titane imprimés en 3D pour la structure de protection du cockpit et l’arceau de sécurité. Toute la fibre de carbone et le titane permettent à la voiture d’atteindre un poids plume d’un peu plus d’une tonne.

McLaren ne produira que 25 exemplaires de la Solus GT, qui, contrairement à la McLaren Sabre exclusive aux États-Unis, sera vendue dans le monde entier. Le prix commence à 3,6 millions de dollars, mais les exemplaires sont déjà vendus. Les livraisons commenceront en 2023. Chaque Solus GT sera livrée avec son propre flight case, qui permettra aux clients de la transporter d’un circuit à l’autre. La mallette comprend des outils, des crics pour véhicules, des supports, des postes de radio et un préchauffeur de liquide de refroidissement. Les clients pourront choisir leur propre couleur personnalisée pour le style intérieur et extérieur, de sorte qu’il n’y aura pas deux Solus GT identiques.

Une expérience proche de la sensation et du plaisir de conduite d’une Formule 1

Bien qu’elle porte le nom de GT, qui peut parfois signifier “grand touring” (grand tourisme), la Solus GT est prête pour tout sauf une croisière occasionnelle. Son moteur V10 à aspiration naturelle génère une puissance de 829 ch et promet un sprint de zéro à 60 mph en moins de 2,5 secondes. La vitesse maximale est de 200 mph. La performance à elle seule est sûre d’enthousiasmer toute personne assise sur le siège simple de la voiture. Le simple fait de monter et descendre du véhicule sera un événement. Le toit à ressort s’ouvre en appuyant sur un levier mécanique ; le toit se déplace ensuite en suivant un léger arc, se dégageant de l’habitacle et glissant vers l’avant pour permettre un accès facile au siège du conducteur. Une fois à l’intérieur, le conducteur peut accéder au commutateur d’allumage et à un extincteur entièrement intégré au plafond du véhicule.

McLaren Solus GT vs McLaren Ultimate Vision Gran Turismo