McLaren Racing signe un partenariat avec OKX

Acteur majeur dans la cryptomonnaie, OKX sponsorise les équipes F1 et eSport de McLaren Racing.

Les cryptosponsors affluent à une vitesse folle dans le monde de la Formule 1. Après Crypto.com (FIA), Socios.com (Aston Martin), Bybit (Red Bull), FTX (Mercedes), Binance (Renault) ou encore Velas (Ferrari), la marque OKX, l’une des plus importantes bourses de cryptomonnaies en termes de volume d’échanges, s’affiche désormais sur les monoplaces McLaren MCL36 F1, les casques des pilotes McLaren F1 Lando Norris et Daniel Ricciardo, ainsi que sur le kit McLaren F1 Team et le kit McLaren Shadow Team (eSport), grâce à un partenariat pluriannuel majeur. L’année dernière, l’écurie britannique était sponsorisée par Bitci.com, une plateforme d’échange de cryptomonnaies turque.

📣 Announcing the first of its kind partnership with @McLarenF1 Racing Team & Shadow Esports Team 🙌 🤝 Two titans coming together @MclarenF1 Racing & @OKX 🏎️ Get ready for a supercharged fan experience! #BetterFuture #GameOn — OKX (@okx) May 3, 2022

“La marque McLaren représente tout ce qui fait la grandeur de la F1. La vitesse, la fiabilité et la performance sont au cœur de toute plateforme de trading de crypto de premier ordre“, Haider Rafique, Chief Marketing Officer, OKX. “Nous innovons sur notre plateforme tous les jours, en assurant la plus grande vitesse d’exécution des transactions à nos utilisateurs, ce qui nécessite une collaboration et un instinct d’équipe dignes d’une véritable écurie“. Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a rajouté : “Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat majeur avec OKX. Dans un domaine qui évolue rapidement, cette marque de cryptomonnaie établie de longue date apporte innovation, analyse et précision pour accomplir de grandes choses. Nous allons collaborer ensemble pour porter l’expérience de nos fans à de tout nouveaux niveaux.”

OKX veut sublimer l’expérience des fans de McLaren Racing

Ce partenariat réunit deux marques mondiales qui valorisent l’innovation et l’accessibilité. Le programme d’engagement des fans de McLaren Racing est en constante évolution. OKX soutiendra l’expérience des fans en offrant des opportunités passionnantes et des innovations de produits pour les rapprocher au plus près de l’action.