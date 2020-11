McDonald’s va fabriquer son propre burger sans viande

Si les burgers sont très populaires depuis de nombreuses années, leurs recettes ne conviennent pas aux végétariens et encore moins aux vegans. Reste la possibilité de proposer des burgers sans viande, à base de végétal...

Nous avons déjà vu plusieurs tentatives, notamment de la part de Impossible Foods et Beyond, de créer des burgers sans viande, avec un steak végétal, qui ont l’aspect, le goût et offrent les mêmes sensations que de la vraie viande. Ces entreprises se sont aussi rapidement associées à des enseignes de fast-food, comme Burger King et KFC, pour faire décoller leurs ventes. Aujourd’hui, il semblerait que McDonald’s veuille aussi ajouter à sa carte des produits avec des steaks végétaux.

McDonald’s veut aussi son burger avec un steak viande

L’enseigne américaine a annoncé tout récemment vouloir réaliser ce genre de produits. Interrogé par USA Today, le président de la marque Ian Borden déclarait avoir déjà planifié les premiers tests de produits McPlan sur plusieurs marchés pour l’année prochaine : “Dans le futur, McPlant pourrait s’étendre pour devenir une gamme complète de produits à base de plantes, y compris des burgers, des substituts de poulet et de sandwiches pour le petit-déjeuner.”

Les premiers produits McPlant devraient être testés dès l’année prochaine

McDonald’s affirme aussi que ses produits McPlant “délivrent notre goût emblématique dans un sandwich qui vous fera baver. Fabriqué avec un steak juteux à base de plantes et servi dans un pain chaud aux graines de sésame avec toutes les garnitures classiques.” Jusqu’à présent, les retours de celles et ceux qui ont pu testé les Impossible Burger et Beyond Meat ont été très positives.

Bien que le résultat ne soit pas 100% fidèle à ce que l’on peut découvrir en bouche avec une viande en bonne et due forme, nombre de clients ont été agréablement surpris par le goût et la texture de ces créations par rapport aux créations végétariennes plus conventionnelles qui existent depuis longtemps maintenant sur le marché. Cette option sera aussi idéale pour celles et ceux qui préfèrent quelque chose de plus sain ou qui ne mangent tout simplement pas de viande.