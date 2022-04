Max Payne : Remedy Entertainment va développer deux remakes financés par Rockstar Games

Les remakes de Max Payne et Max Payne 2 : The Fall of Max Payne seront disponibles en un seul titre, baptisé Max Payne 1&2.

Avec l’aide financière de Rockstar Games, Remedy Entertainment utilisera son moteur graphique propriétaire Northlight pour proposer une production vidéoludique AAA avec les remakes des premiers jeux Max Payne. En vertu de l’accord, le studio finlandais pourra percevoir des redevances une fois que la firme étoilée aura récupéré ses coûts de développement, de marketing et autres pour la distribution et l’édition de Max Payne 1&2 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

“Nous avons été ravis lorsque nos amis de longue date chez Remedy Entertainment nous ont approchés pour refaire les jeux originaux Max Payne“, a déclaré Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. “Nous sommes des fans massifs du travail que l’équipe a créé au fil des ans, et nous sommes impatients de jouer à ces nouvelles versions“. Le PDG de Remedy Entertainment, Tero Virtala, ajoute : “Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde au sein du studio, et nous savons que les millions de fans dans le monde ressentent la même chose. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler à nouveau avec Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l’histoire, l’action et l’atmosphère des jeux originaux Max Payne de manière inédite.”

Le retour de Max Payne avec des remakes

La relation entre Remedy Entertainment et Rockstar Games remonte à la sortie originale des jeux Max Payne et Max Payne 2 : The Fall of Max Payne. Ces deux titres ont laissé une marque indélébile dans la culture populaire, loués pour leur atmosphère néo-noir, leur narration révolutionnaire et le fameux bullet-time lors des séquences de tirs intenses.