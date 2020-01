Matt Reeves annonce que le tournage de The Batman a commencé

Avec Robert Pattinson en Bruce Wayne/Batman et Zoë Kravitz en Catwoman, le très attendu long-métrage de Matt Reeves parviendra-t-il à égaler le succès critique et financier de la trilogie de Christopher Nolan ?

Entre 2005 et 2012, Christopher Nolan nous a offert une des meilleures saga de superhéros sur le grand écran avec Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Avec un héros charismatique incarné par Christian Bale et des méchants vraiment vicieux dont le Joker de Heath Ledger et le Bane de Tom Hardy, mais aussi un casting d’ensemble où se retrouvaient Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway, Morgan Freeman, Michael Caine, Aaron Eckhart et Cillian Murphy, la trilogie n’a pas connu de concurrence en terme de succès jusqu’à ce que les films de Marvel prennent la relève — avec un personnage plus terrible encore, Thanos. Pour toutes ces raisons, le réalisateur Matt Reeves qui aura la casquette de réalisateur sur le film The Batman, se repose sur les épaules de géants et fait face à un défi de taille.

Clap de départ pour The Batman

Si l’on sait depuis un moment que Robert Pattinson incarnera le chevalier noir, un rôle bien mérité pour un acteur qui s’est distancé de Twilight pour jouer dans des petits chef d’œuvre (Good Time, The Lighthouse), que Zoë Kravitz incarnera elle Selina Kyle/Catwoman, on ignorait tout de la période de lancement de la production. Un tweet de Matt Reeves permet cependant de nous éclairer aujourd’hui.

La GCPD au cœur de Londres

On connaissait pourtant la date de sortie envisagée en France : 25 juin 2021. Désormais la production est lancée, après quelques semaines de préparation à Londres selon ComingSoon, qui révèle que des photos amateur ont permis d’avoir un aperçu de véhicules et d’agents du GCPD, Gotham City Police Department. Parmi les autres révélations récentes, on sait désormais que le rôle du Pingouin a été attribué à Colin Farrell qui vantait il y a peu sur le plateau de Jimmy Kimmel un scénario “beau, sombre, émouvant”. Autant dire que l’on a hâte d’en savoir plus.