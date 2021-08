Matrix 4 se nomme désormais The Matrix : Resurrections

The Matrix : Ressurrections est le nom officiel du nouveau film Matrix.

A l’occasion de la CinemaCon, Matrix 4 a été présenté par Warner Bros en exclusivité à la presse et à un public restreint avec un premier trailer dévoilant un nouveau nom ainsi qu’un début de piste pour le scénario. La suite des films de Lana et Lilly Wachowski est donc officiellement appelée The Matrix : Resurrections.

La sortie du film est toujours prévue pour le 22 décembre prochain, sachant que seule Lana Wachowski en sera la réalisatrice. En plus de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans la peau de Neo et Trinity, le casting voit des acteurs revenir comme Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) et Lambert Wilson (le Mérovingien) ainsi que des nouvelles têtes : Christina Ricci, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, et Jonathan Groff.

The Matrix : Resurrections, la quatrième aventure de Neo… dans une nouvelle matrice

La bande-annonce de The Matrix : Resurrections commence avec Neil Patrick Harris parlant au personnage Neo interprété par le comédien Keanu Reeves dans un futur proche à San Francisco. Il semble que l’ancien élu de la prophétie soit piégé dans un monde banal, un peu comme son premier lui dans le film de 1999. Il ne comprend pas son environnement. “Suis-je fou ?” demande Neo. “Nous n’utilisons pas ce mot ici”, répond un thérapeute.

Neo entre en contact avec Trinity dans un café sans la reconnaitre et pareillement pour elle : “On se connaît ?”. Un plan de pilules bleues se déversant dans un évier apparaît, tandis que la chanson “White Rabbit” de Jefferson Airplane retentit. Puis un nouveau plan montre Neo qui se déforme en un vieil homme dans le miroir. Un Morpheus plus jeune dit ensuite à Neo “il est temps de s’envoler”, en lui tendant une pilule rouge. Puis vient le moment de voir des séquences où cascades et arts martiaux permettent de comprendre qu’il s’agit bien d’un film Matrix. D’ailleurs, Neo sera même capable de détourner un missile en utilisant la télékinésie.