Mastercard et le programme alimentaire mondial mondial viennent en aide aux enfants vulnérables durant le Ramadan

Mastercard vient en aide aux écoliers vulnérables pendant le Ramadan en donnant l'équivalent d'un repas de cantine pour chaque transaction Amazon via Mastercard.

Avec l’aide d’Amazon, Mastercard et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont décidé de nourrir par moins d’un million d’écoliers durant le Ramadan. Pour chaque transaction Amazon aux Émirats arabes unis réalisés avec Mastercard, Mastercard donne la valeur d’un repas à l’école via le Programme alimentaire mondial. Cette initiative durera tout le temps du Ramadan, lequel s’achève le 1er mai 2022. Au total, Mastercard et le PAM espèrent pouvoir donner l’équivalent d’un million de repas aux écoliers vulnérables dans la région.

Pour Mustapha Kassem, vice-président marketing et communications de Mastercard MENA, “Mastercard et le PAM aide les communautés dans le monde à prendre des mesures pour faire cesser le cycle de la faim et de la pauvreté pour les générations futures.” Ce partenariat avec le PAM se concentre sur le pouvoir transformationnel des repas de cantine, lesquels peuvent améliorer la santé des enfants, leur développement cognitif, l’accès à l’éducation et leurs futurs revenus dans la vie.”

Et Mageed Yahia, représentant du PAM à la GCC, d’ajouter :”Alors que le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire augmente exponentiellement à cause des conflits, des changements climatiques et des conséquences de la Covid-19, chaque jour, des millions d’enfants dans le monde vont à l’école l’estomac vide. […] Nous sommes ravis de notre partenariat avec Mastercard et Amazon pendant ce mois de Ramadan pour nous assure que les enfants vulnérables reçoivent un repas nutritif et puissent poursuivre leur éducation et leur vie.”

De son côté, Stefano Martinelli, de Amazon MENA, déclarait : “Nous sommes très fiers de pouvoir étendre notre aide au travail important de Mastercard et du PAM pour aider les enfants dans le besoin pendant ce mois de Ramadan. […] Avec notre capacité à innover et nos moyens pour faire le bien, nous cherchons toujours à rendre des choses. Pendant une période si importante d’altruisme, nous sommes reconnaissants de pouvoir permettre ces donations en repas via Amazon.ae.”

Depuis 2012, Mastercard et ses partenaires ont contribué à pas moins de 33,4 millions de dollars au Programme alimentaire mondial via des campagnes marketing, collectes de fonds, événements, aides aux urgences, cadeaux aux employés et partage d’expertise.