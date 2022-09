Mastercard et Binance lancent une carte prépayée en Argentine

Pour faire le lien entre les crypto-monnaies et les achats quotidiens, Binance et Mastercard s’associent en Argentine dans le but de commercialiser une carte prépayée.

La carte prépayée Binance permet à tous les utilisateurs de la plateforme de crypto-monnaies la plus importante du monde, nouveaux et existants, en Argentine, munis d’une pièce d’identité nationale valide, d’effectuer des achats et de payer des factures avec des crypto-monnaies, notamment Bitcoin et BNB, chez plus de 90 millions de commerçants Mastercard dans le monde, en magasin et en ligne. Ils peuvent profiter d’une transaction en toute transparence dans laquelle leurs crypto-monnaies sont converties en monnaie fiduciaire (pièces et billets de banque) en temps réel sur le lieu d’achat, ainsi que gagner jusqu’à 8% de cashback en crypto-monnaies sur les achats éligibles et bénéficier de frais gratuits sur les retraits aux guichets automatiques.

Inscription Binance Acheter et vendre des cryptomonnaies avec Binance Voir l’offre

#Binance teams up with @Mastercard to launch a new prepaid card in Argentina, bringing crypto payments into the region 🇦🇷 Users can enjoy:

🔸 Making purchases in crypto (#BTC, #BNB & more)

🔸 Up to 8% in crypto cashback

🔸 Zero fees on ATM withdrawals — Binance (@binance) August 4, 2022

Walter Pimenta, vice-président exécutif pour les produits et l’innovation chez Mastercard pour le marché de l’Amérique latine et des Caraïbes, a déclaré :

Notre travail avec les monnaies numériques s’appuie sur notre solide fondation pour permettre le choix et la tranquillité d’esprit lorsque les gens font des achats et paient. Avec nos partenaires, Mastercard a été le leader du secteur des paiements en permettant l’entrée dans ce nouveau monde passionnant, en aidant à amener des millions d’utilisateurs supplémentaires dans les crypto et autres actifs numériques d’une manière sûre et fiable.

Un usage quotidien des crypto-monnaies en Argentine avec Binance et Mastercard

L’Argentine est le premier pays d’Amérique latine à disposer de ce produit qui est le fruit de la collaboration entre Binance et Mastercard. La carte prépayée est en phase bêta et sera largement disponible dans les semaines à venir. Les détenteurs de cartes Binance pourront gérer leur carte via le tableau de bord de la carte sur l’application et le site web Binance. Les utilisateurs pourront également consulter l’historique de leurs transactions et accéder au support client via le tableau de bord de la carte.

Maximiliano Hinz, directeur général de Binance en Amérique latine, explique :

Les paiements sont l’un des premiers cas d’utilisation les plus évidents pour les crypto-monnaies, mais l’adoption a encore beaucoup de place pour se développer. En utilisant la carte prépayée Binance, les commerçants continuent de recevoir des liquidités et les utilisateurs paient dans la crypto-monnaie de leur choix. Nous pensons que la carte prépayée Binance est une étape importante pour encourager une utilisation plus large des crypto et une adoption mondiale, et elle est désormais disponible pour les utilisateurs d’Argentine.