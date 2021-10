Master & Dynamic se lance sur le marché du casque gaming avec son MG20

Master & Dynamic lance un nouveau casque. Le MG20 est un casque gaming de très bonne facture.

Dès lors qu’il est question de casque et d’écouteurs de très grande qualité, Master & Dynamic est l’une des marques qui sont souvent plébiscitées par les audiophiles. La marque dispose déjà à son catalogue d’un grand nombre de produits de grande qualité mais il semblerait aujourd’hui que ce ne soit pas suffisant, l’entreprise ayant décidé de s’attaquer à un nouveau marché, celui du gaming.

Master & Dynamic lance un nouveau casque

Et pour bien marquer son intention, la marque vient d’annoncer la sortie de son tout dernier produit audio. Il s’agit d’un casque dédié au gaming portant la référence MG20. Fort heureusement, contrairement aux autres marques de casques gaming, Master & Dynamic a opté pour un design plus discret, un design qui ressemble bien plus aux autres produits de la marque.

Ainsi, on retrouve dans ce casque MG20 l’utilisation de matériaux comme l’aluminium, le magnésium, le cuir de peau d’agneau et l’Alcantara. Le MG20 dispose par ailleurs d’un bras de microphone détachable. Vous pourrez ainsi l’enlever lorsque vous souhaitez profiter du casque simplement pour écouter de la musique.

Le MG20 est un casque gaming de très bonne facture

Et dans cette optique, dans cette utilisation précise, le casque ne manque pas d’avantages. Le MG20 embarque des drivers de 50 mm qui offrent un son surround 7.1, la compatibilité aptX HD pour la musique et aptX Low-Latency pour le jeu mobile. L’application dédiée, quant à elle, offre à l’utilisateur de contrôler l’égaliseur pour pouvoir choisir un profil de son qui convienne au mieux aux besoins. Le casque offrirait par ailleurs une autonomie de 22 heures sur une seule charge et est équipé d’un système permettant de détecter lorsqu’il n’est pas utilisé, pour préserver la batterie au maximum.

Cela étant dit, aussi stylé puisse être ce casque, il n’est pas des plus abordables. Le Master & Dynamic MG20 sera proposé à la vente au tarif public de 450 $ à partir du 16 novembre prochain.