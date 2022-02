Massacre à la Tronçonneuse : une suite pour le plus grand classique de l’horreur

Une version moderne du célèbre slasher Massacre à la Tronçonneuse.

Pensé comme une suite, le nouveau film Massacre à la Tronçonneuse est réalisé par David Blue Garcia et écrit et produit par Fede Alvarez. Rodo Sayagues et Chris Thomas Devlin ont également participé au projet impliquant le retour de Leatherface dans une petite ville du Texas après être resté caché pendant près de 50 ans : “Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et leurs amis Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson) se rendent à Harlow pour lancer une nouvelle entreprise. Mais leur rêve se transforme bientôt en cauchemar éveillé lorsqu’ils pénètrent sans le vouloir dans le monde d’un dangereux tueur en série dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Parmi eux, Sally Hardesty (Olwen Fouéré), unique survivante du tristement célèbre massacre de 1973, et bien décidée à se venger.”

Un trailer pour Massacre à la Tronçonneuse

Massacre à la Tronçonneuse sera diffusé le 18 février prochain sur la plateforme de streaming Netflix.