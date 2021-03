Mass Effect : une série live-action avec Henry Cavill serait en préparation

L'acteur Henry Cavill tease un projet secret en lien avec la licence Mass Effect de BioWare et Electronic Arts.

Déjà impliqué dans l’adaptation en série de The Witcher sur Netflix avec le rôle phare de Geralt de Riv, Henry Cavill pourrait bien être la tête d’affiche d’une autre adaptation sur le petit écran si on en croit le dernier message crypté posté sur son compte Instagram : “Projet secret ? ou juste une poignée de papier avec des mots aléatoires… Je suppose que vous devrez attendre et voir. Bonne journée à tous”. En utilisant le logiciel Focus Magic pour enlever le flou de l’image qui accompagne le début d’un teasing inattendu, la rédaction de Gamepressure a décelé des mentions liées à Mass Effect comme Cerberus, Reaper, Geth et Tali’Zorah.

Bientôt l’annonce d’une série Mass Effect ?

Si de là on pouvait s’imaginer une prestation du comédien britannique dans le prochain Mass Effect du studio BioWare, une recherche plus poussée permet de tomber sur le script qu’il tient en main et celui-ci n’est autre qu’un paragraphe du synopsis du troisième opus de la licence : “À la suite des événements de Tuchanka et d’un coup d’État manqué de Cerberus pour prendre le contrôle de la Citadelle, les Quariens offrent leur soutien à l’Alliance si Shepard les aide à récupérer leur monde natal, Rannoch, auprès des geths. Assisté d’un Quarien, Tali’Zorah ou Amiral Daro’Xen, Shepard monte à bord d’un vaisseau geth et sauve une unité geth captive, Légion ou un fac-similé occupé par une intelligence virtuelle geth, puis désactive le signal de contrôle de Reaper sur le geth“.