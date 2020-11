Mass Effect : un nouveau jeu en préparation ainsi qu’une trilogie remasterisée

La saga Mass Effect est une licence culte du jeu vidéo. Les fans sont nombreux aux quatre coins du globe et ceux-ci attendent patiemment de pouvoir découvrir du nouveau contenu... Leurs vœux seront exaucés dans un avenir plus ou moins proche.

Les rumeurs évoquant que Mass Effect reviendrait sur le devant de la scène avaient vu juste. Le studio BioWare vient d’annoncer deux nouvelles importantes. D’une part, les équipes travaillent effectivement sur la remasterisation de la trilogie. D’autre part, et c’est probablement l’information la plus importante, un tout nouveau jeu est en préparation en interne. Oui, vous avez bien, un tout nouveau jeu Mass Effect !

La trilogie remasterisée Mass Effect est bien en préparation !

La trilogie remasterisée, Mass Effect Legendary Edition, n’était plus vraiment une rumeur tant les rapports en ce sens s’étaient multipliés ces derniers temps. Le “prochain chapitre dans l’univers Mass Effect”, par contre, voilà une totale surprise !

La Legendary Edition offrira des graphismes en 4K, des frame rates plus élevés et de “magnifiques améliorations visuelles”. Les trois opus incluront tout le mode solo ainsi que les DLC et le contenu “promotionnel” sera lui aussi de la partie. Cette version remasterisée devrait être disponible au printemps 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Les PS5 et Xbox Series X profiteront quant à elles d'”améliorations spécifiques”. Nous devrions en savoir davantage au début de l’année prochaine.

Ainsi qu’un tout nouvel opus !

Et ce nouvel opus alors ? Pour l’heure, nous ne savons pas grand chose, ce qui est assez logique. BioWare s’est plus ou moins contenté d’annoncer que le titre était au “tout début” de son développement mais qu’une “équipe de vétérans” était impliquée. Il y a fort à parier que le studio aura appris de ses leçons suite aux déboires subis avec Mass Effect Andromeda, tant concernant les soucis techniques du jeu que l’absence de vraie conclusion.

La question sera donc de savoir si un quelconque nouveau jeu saura répondre aux attentes, très nombreuses et très élevées, des fans après trois premiers opus très denses et, dans l’ensemble, très réussis. Il faudra maintenant s’armer de patience pour en savoir un peu plus concernant ce nouvel opus. À suivre !