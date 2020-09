Mass Effect: Legendary Edition : pas avant 2021 ?

Mass Effect est une licence culte parmi les licences cultes de jeux vidéo. Les fans sont nombreux à apprécier cette saga, tout du moins la trilogie originale. La franchise doit revenir dans une Legendary Edition mais quand ? Telle est la question.

La trilogie originale Mass Effect compte parmi les jeux de type RPG les plus appréciés de ces dernières années, bien que le plus récent opus de la franchise ait fait un flop, on peut le dire. Si vous vous demandiez si les jeux originaux allaient être remis au goût du jour, et quand, sachez qu’il va falloir faire preuve, une fois encore, de patience dans la mesure où Mass Effect : Legendary Edition n’arriverait pas avant 2021.

Mass Effect : Legendary Edition reporté à 2021

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Mass Effect : Legendary Edition est une version remasterisée de la trilogie original de jeux Mass Effect. Ces remasters devaient initialement sortir en octobre mais un rapport de GamesBeat affirme aujourd’hui que, selon des sources proches du projet de développement, cette sortie aurait aujourd’hui été repoussée à 2021.

La qualité du premier opus laisserait encore à désirer

Selon ces mêmes sources, le principal problème à l’origine de ce report serait à imputer au premier jeu Mass Effect. Il semblerait que, en termes de qualité, le résultat ne soit pas à la hauteur des deux autres opus. Autrement dit, non seulement la première impression laissée aux nouveaux joueurs ne serait pas franchement bonne mais pour les fans qui connaissent la licence qui attendent une vraie nouveauté sur ces remasters, ce serait une réelle déception de proposer quelque chose en l’état.

Cela étant dit, bien que la date de 2021 ait été prononcée, nul ne sait quand, exactement, ce Mass Effect : Legendary Edition sortira. Il semblerait cependant qu’il s’agisse du “début” de l’année 2021. Espérons pour les fans comme pour les joueurs qui ne connaissent pas encore cette licence que l’attente ne soit plus trop longue. Dans le cas contraire, il faudra trouver à s’occuper avec d’autres titres, et pas Mass Effect : Andromeda, de grâce.