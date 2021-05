Mass Effect : Legendary Edition, le space opera vidéoludique de BioWare revient en 4K

Revivez la légendaire saga du commandant Shepard et son équipage multiculturel dans Mass Effect : Legendary Edition, une compilation avec diverses optimisations.

Pour vivre la trilogie comme une seule grande aventure, Mass Effect : Legendary Edition offre une personnalisation plus étendue et unifiée avec des options similaires dans les trois volets de la saga comme un mode photo, des interfaces améliorées, une refonte visuelle intégrale des planètes et des niveaux, ainsi que des améliorations pour le système de combat, la visée, les déplacements et l’intelligence artificielle des ennemis. A noter que l’amélioration graphique des trois jeux originaux inclut des modèles de personnage remasterisés, des dizaines de milliers de textures, de shaders et d’effets spéciaux entièrement mis à jour, des modèles d’éclairage modernisés ainsi que des ombres dynamiques, des systèmes volumétriques et des effets de champ de profondeur optimisés qui octroient un nouveau niveau d’immersion à la trilogie mythique. Les joueurs auront également la possibilité de lancer le jeu dans des modes favorisant la qualité ou la fréquence d’images sur toutes les consoles en fonction de leurs préférences.

ICYMI: You can use the key art customizer to print out a custom insert for your physical package of #MassEffect Legendary Edition! https://t.co/bhjDtm7yR5 pic.twitter.com/q90wofXNUm — Mass Effect (@masseffect) May 15, 2021

Un trailer de lancement pour Mass Effect : Legendary Edition

Mass Effect : Legendary Edition est désormais disponible sur PS5 (rétrocompatibilité), PS4, Xbox Series X (rétrocompatibilité), Xbox Series S (rétrocompatibilité), Xbox One et PC (Steam, Origin, EA Desktop).

“C’est l’occasion idéale de vivre l’histoire épique de la trilogie originale, que vous débutiez dans la saga ou que vous l’ayez déjà finie dix fois“, déclare Mac Walters, directeur de Mass Effect : Legendary Edition et scénariste en chef de la trilogie originale pour BioWare. “Ce n’est pas qu’un projet passion pour notre équipe, c’est aussi une demande très chère aux fans. Nous avons donc tout fait pour que chaque amélioration apportée à cette aventure emblématique fasse honneur à Mass Effect. Nous sommes extrêmement impatients de partager ce moment avec nos fans du monde entier et de découvrir à nouveau leurs histoires personnelles alors qu’ils incarneront le commandant Shepard.“