Mass Effect : Legendary Edition, la version remasterisée de la trilogie dévoile ses améliorations

"Une seule personne se dresse entre l'humanité et la plus grande menace que l'univers ait jamais connue."

La compilation Mass Effect : Legendary Edition en 4K Ultra HD avec une compatibilité HDR avancée du studio BioWare contient Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ainsi que plus d’une quarantaine de contenus additionnels (Bring Down the Sky, Genesis, Zaeed – The Price of Revenge, Kasumi – Stolen Memory, Lair of the Shadow Broker, Firewalker Pack, Overlord, Normandy Crash Site, Arrival, Genesis 2, From Ashes, Mass Effect 3 : Extended Cut, Leviathan, Omega, Citadel, Equalizer Pack, Aegis Pack, Firepower Pack, Cerberus Weapons and Armor, Arc Projector, Mass Effect 2 Alternate Appearance Pack 1, Mass Effect 2 Alternate Appearance Pack 2, Mass Effect 3 Alternate Appearance Pack 1, Firefight Pack, Groundside Resistance Pack, Recon Operations Pack, Collector’s Weapon and Armor, Terminus Weapon and Armor, M-21 Incisor, Blood Dragon Armor, Inferno Armor, Recon Hood, Sentry Interface, Umbra Visor, N7 Warfare Gear, AT-12 Raider, Chakram Launcher, M-55 Argus, M-90 Indra, Reckoner Knight Armor, N7 Collector’s Edition Pack) et de nombreuses améliorations qui en font une remasterisation impressionnante et séduisante.

Une expérience visuelle de la plus haute qualité avec des modèles de personnage optimisés ainsi que des dizaines de milliers de textures entièrement mises à jour. Les optimisations additionnelles relatives aux shaders et aux effets spéciaux – ainsi que des ombres dynamiques, des systèmes volumétriques et des effets de champ de profondeur soigneusement optimisés – octroient un degré d’immersion sans précédent à la trilogie mythique. Les cinématiques précalculées ont également été optimisées pour rendre chaque développement de l’histoire encore plus impactant

Des optimisations exhaustives qui enrichissent l’univers du jeu avec un niveau de détails nettement plus élevé dans des lieux tels que Eden Prime, Ilos et Féros. Des interfaces optimisées et diverses mises à jour relatives à l’ergonomie. Les phases de combat et d’exploration ont également été modernisées avec un système de visée, des commandes d’escouade, des fonctionnalités de pilotage du Mako et des paramètres de caméra spécialement optimisés

Une interface avancée de personnalisation du personnage, qui inclut des options de création unifiées communes au travers des trois titres, et comporte des modèles enrichis et étendus de chevelure, de maquillage et de teinte de peau. L’iconique Femshep de Mass Effect 3 est désormais disponible en tant qu’apparence féminine de Shepard par défaut dans le système de création de personnage des trois jeux de la saga pour contribuer à unifier davantage l’expérience de jeu globale

Mass Effect : Legendary Edition, à la redécouverte d’un space opera mythique

“Revisiter les histoires, les personnages et les moments-clés de la trilogie Mass Effect est un projet qui s’est avéré en tout point captivant. Nous nous sommes efforcés d’optimiser l’expérience de jeu pour les plateformes modernes tout en restant fidèles à l’esprit des titres d’origine“, déclare Mac Walters, directeur du projet et scénariste en chef de la trilogie originale pour BioWare. “Remasteriser non pas un mais les trois épisodes de la saga mythique, comportant plus d’une centaine d’heures de jeu, est une entreprise colossale que nous voulions mener à bien pour tous les fans de la saga, mais aussi pour une nouvelle génération de joueurs qui vont enfin pouvoir plonger au cœur de l’aventure légendaire du commandant Shepard.”

Mass Effect : Legendary Edition sortira le 14 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC (Origin et Steam). Electronic Arts et BioWare annoncent une compatibilité sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.