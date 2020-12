Mass Effect : le prochain opus pourrait reprendre là où s’était arrêté Mass Effect 3

Mass Effect est une licence de jeux vidéo très populaire. Les fans attendent avec impatience l'arrivée d'un nouvel opus. Mais que sait-on aujourd'hui de ce projet ?

Mass Effect est une licence culte parmi les licences cultes du jeu vidéo. Les fans se comptent par millions dans le monde entier, et ils furent tout aussi nombreux, ou presque, à avoir été déçus par Mass Effect Andromeda. Autant dire que l’annonce d’un nouvel opus il y a quelque temps a clairement fait son effet. Mais à quoi faut-il s’attendre au juste ?

Le prochain jeu Mass Effect pourrait revenir à ses racines

La trilogie originale Mass Effect fut tellement appréciée par les joueurs que ses développeurs avaient dû revenir sur le dernier jeu pour revoir comme il se devait sur sa fin, pour contenter enfin les joueurs qui avaient passé tellement d’heures sur cette histoire pendant toutes ces années. Les attentes étaient donc très élevées pour ce Mass Effect Andromeda mais le soufflet devait malheureusement très vite retomber. Voici aujourd’hui de bien meilleures nouvelles.

et reprendre à la fin du troisième opus

En effet, il semblerait que BioWare ait décidé de revenir à la trilogie originale, ou tout du moins précisément là où le studio s’était arrêté. C’est ce qui ressort d’un trailer dévoilé durant la cérémonie des The Game Awars qui suggère que le nouveau jeu Mass Effect pourrait reprendre juste après la fin de Mass Effect 3.

Dans le trailer en question, on peut observer l’apparition de Asari qui, selon certains, pourrait être nulle autre que Liara T’Soni, un personnage important des premier et troisième opus de la trilogie originale. On peut aussi remarquer l’apparition d’un morceau de l’armure N7, une armure à laquelle le protagoniste de la série, le Commandant Shepard, est associé.

Cela étant dit, il sera intéressant de voir si ce fameux jeu reviendra effectivement à ses racines étant donné l’amour que les joueurs lui portent. Mais dans le même temps, des attentes trop élevées pourraient conduire à être déçus, que le jeu soit réussi ou non. Dans un cas comme dans l’autre, pour le savoir, il faudra patienter probablement encore plusieurs années.