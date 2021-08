Marvel’s Midnight Suns, un RPG tactique avec les Midnight Suns, un groupe de jeunes héros aux pouvoirs surnaturels

L'éditeur américain 2K et Firaxis Games explorent le côté le plus obscur de l’univers Marvel.

Alors que l’HYDRA, une organisation paramilitaire-subversive autoritaire résolue à dominer le monde, a réussi à réveiller la mère des démons Lilith pour accomplir une ancienne prophétie et ressusciter l’infâme Chthon, les Avengers font appel aux Midnight Suns (Nico Minoru, Blade, Magik et Ghost Rider) afin de l’empêcher d’accomplir ses sombres desseins. Pour mener à bien ce plan, ils devront invoquer Hunter, le tout premier héros entièrement personnalisable de l’univers Marvel qui n’est autre que l’enfant perdu de Lilith et la seule personne à s’être déjà débarrassé d’elle par le passé.

Fight fire with Hellfire with a team unlike any you've seen before! 🔥 The Avengers

🔥 X-Men

🔥 Runaways We have heroes from them all. Explore more 👉 https://t.co/4lKoQ29s5C pic.twitter.com/o1CXwW2FKB — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) August 25, 2021

Marvel’s Midnight Suns proposera une collection iconique de héros couvrant des licences comme The Avengers, X-Men et les Fugitifs ainsi qu’une nouvelle approche engageante et profondément personnalisable du système de combat tactique grâce auquel les joueurs assembleront leurs équipes de héros, évalueront le champ de bataille et lanceront des attaques dévastatrices contre les forces des ténèbres.

Un trailer pour Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns est prévue pour mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC (Windows via Steam et l’Epic Games Store).

“J’ai grandi en lisant des comics Marvel. J’étais passionné“, confesse Jake Solomon, directeur artistique pour Marvel’s Midnight Suns chez Firaxis Games. “C’est un honneur pour l’équipe et moi-même de se voir confier la responsabilité de ces personnages et de leurs histoires. Si vous êtes fan de Marvel, de RPG ou de jeux tactiques, Marvel’s Midnight Suns vous permettra de découvrir vos personnages préférés d’une manière absolument inédite“. Bill Rosemann, vice-président de la création artistique chez Marvel Games, précise : “Nous sommes ravis de faire équipe avec Firaxis Games, qui allie son expérience en création de jeux tactiques exceptionnels à son amour authentique pour le côté surnaturel de Marvel. Marvel’s Midnight Suns offre non seulement aux joueurs la chance de vivre aux côtés de héros légendaires, mais aussi la possibilité de plonger au cœur d’une histoire totalement inédite et originale, qui explore la part d’ombre la plus effrayante de l’univers Marvel. Élevez-vous face aux ténèbres !“