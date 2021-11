Marvel’s Midnight Suns n’est plus prévu pour mars 2022

Initialement prévu pour mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Epic Games Store), Marvel’s Midnight Suns est officiellement repoussé au second semestre 2022.

Avec l’accord de l’éditeur américain 2K Games, Jake Solomon, directeur créatif, et Garth DeAngelis, producteur principal, chez Firaxis Games annoncent qu’ils ont décidé de repousser la sortie de Marvel’s Midnight Suns de mars 2022 au second semestre 2022 : “Nous avons été ravis de voir votre réaction à tout, de l’annonce du jeu à la révélation de notre combat tactique basé sur des cartes. C’est un véritable projet de rêve pour l’équipe et nous ne pouvons exprimer à quel point c’est un honneur de créer quelque chose de nouveau dans l’univers Marvel. Nous savons que de nombreux fans étaient impatients de jouer au jeu au printemps prochain, et cette décision n’a pas été prise à la légère. Nous avons décidé de repousser notre lancement parce que nous avons besoin de plus de temps pour en faire le meilleur jeu possible. Nous croyons en notre vision créative et nous voulons rendre justice en offrant une aventure inoubliable dans le côté surnaturel de Marvel. Ces mois supplémentaires seront utilisés pour ajouter plus d’histoire, de cinématiques et de polissage général et seront essentiels pour nous aider à faire de notre vision une réalité.”

Du gameplay pour Marvel’s Midnight Suns

Firaxis Games va proposer une nouvelle approche engageante et personnalisable du système de combat tactique avec Marvel’s Midnight Suns. Celui-ci va faire la part belle à la réflexion et au style des super-héros. Les joueurs peuvent ainsi choisir jusqu’à trois héros à amener au combat et toutes les compétences des héros sont représentées via des cartes. Chaque héros, dont le Hunter, possède un ensemble unique de cartes qui peuvent être organisées et personnalisées pour adapter ce personnage aux préférences et au style de jeu du joueur. En plus des cartes, ils pourront également utiliser leur environnement lors des combats pour se frayer un chemin vers la victoire.