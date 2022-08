Marvel’s Midnight Suns est repoussé une nouvelle fois par Firaxis Games

La sortie de Marvel's Midnight Suns se voit retardée de plusieurs mois.

Prévu pour mars dernier puis octobre prochain, Marvel’s Midnight Suns sera finalement commercialisé plus tard dans l’année fiscale sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch suivra à une date ultérieure. Le studio américain Firaxis Games déclare :

Nous avons une importante nouvelle à vous communiquer concernant la date de sortie de Marvel’s Midnight Suns. Après discussion avec l’équipe de développement, nous avons pris la décision de la retarder afin d’offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Nous savons que les fans sont impatients de jouer à Marvel’s Midnight Suns et nous utiliserons ce temps supplémentaire pour nous assurer que nous offrons la meilleure expérience possible à tous. Marvel’s Midnight Suns est sans conteste le plus grand jeu que nous ayons jamais réalisé et nous sommes incroyablement reconnaissants de tout le soutien que les joueurs nous ont apporté au fil des ans.

Libérez le côté sombre de Marvel avec les Midnight Suns

Développé par Firaxis Games, plus connu pour avoir créé la licence XCOM, Marvel’s Midnight Suns est un RPG tactique au tour par tour qui possède une mécanique de deck-building, utilisant des cartes pour représenter les différents mouvements et capacités dont dispose chaque héros Marvel. Il est confirmé que Marvel’s Midnight Suns ne comportera que des microtransactions cosmétiques et que les joueurs ne pourront pas acheter de nouvelles cartes avec de l’argent réel.

Marvel’s Midnight Suns s’inspire de la série de comics Midnight Sons du milieu des années 90, qui racontait l’histoire d’un groupe de super-héros surnaturels luttant contre Lilith, la mère de tous les démons. Cependant, l’adaptation vidéoludique prend des chemins différents avec les comics et sera une histoire entièrement originale où les joueurs se glisseront dans la peau du Chasseur, un personnage totalement personnalisable qui doit s’unir avec des super-héros expérimentés et de dangereux guerriers surnaturels pour mettre à mal la démoniaque Lilith et sa redoutable horde ainsi que les armées maléfiques d’Hydra.

Des grands noms de Marvel dans Marvel’s Midnight Suns

La liste des personnages jouables de Marvel’s Midnight Suns comprend des noms éminents comme Iron Man, Captain America, Wolverine, Doctor Strange, Captain Marvel, Blade, Ghost Rider, Magik et Nico Minoru.