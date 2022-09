Marvel’s Midnight Suns arrivera le 2 décembre

Marvel's Midnight Suns a une nouvelle date de sortie. Rendez-vous le 2 décembre pour les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One seront servies plus tard.

Développer un jeu vidéo n’est jamais simple, que vous soyez tout seul sur le projet ou que vous travailliez avec des dizaines de collaborateurs. Les titres AAA sont plus difficiles à planifier dans la mesure où les équipes sont importantes, les attentes très élevées. Cela entraîne de fréquents reports de date. Il n’est ainsi, malheureusement, aujourd’hui pas rare de voir des dates de sortie être reportées une fois, deux fois, voire davantage. Ce qui est arrivé à Marvel’s Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns a cependant, aujourd’hui, enfin diront certains, une nouvelle date de sortie, et celle-ci est, finalement, assez proche. L’information a été révélée durant le Disney and Marvel Games Showcase. Le RPG tactique de Firaxis arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 2 décembre prochain. Les versions Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One arriveront à une date ultérieure, sans plus de précision.

Le jeu devait initialement sortir dans le courant du mois d’octobre, mais l’éditeur 2K avait annoncé le mois dernier le report de la date, sans d’autre précision qu’un vague “plus tard durant l’année fiscale”. Cette dernière finissant en mars, cela laissait plusieurs mois de flottement. Fort heureusement, les joueurs intéressés n’auront pas à patienter aussi longtemps pour découvrir ce nouveau jeu Marvel.

D’ici là, le premier court-métrage préquel à Marvel’s Midnight Suns arrivera sur la chaîne YouTube de Marvel le 31 octobre. De quoi s’offrir un petit avant-goût du jeu. Espérons en tous les cas que l’attente aura été positive au développement du jeu et que le résultat sera au rendez-vous. Marvel n’en finit plus d’étendre son pouvoir, pour le plus grand bonheur des fans.