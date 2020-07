Marvel’s Avengers : une bêta riche en contenu pour le mois d’août

La bêta de Marvel’s Avengers débutera le 7 août prochain sur PS4 puis le 14 août sur Xbox One et PC pour les joueurs ayant précommandé le jeu d’action-aventure à la troisième personne. L’éditeur japonais précise que la communauté PlayStation pourra l’essayer jusqu’au 16 août, avant que tout le monde puisse y avoir accès du 21 au 23 août. Avec cette bêta, les joueurs pourront découvrir l’affrontement contre Taskmaster lors du A-Day, l’infiltration d’une base de l’AIM dans la forêt, la visite d’une base secrète et souterraine du SHIELD dans la glaciale toundra soviétique, un combat entre Bruce “Hulk” Banner et Abomination, des sessions d’entraînement avec la salle HARM (Holografic Augmented Reality Machine) ou encore les War Zones et les Drop Zones.

“Nous voulons offrir aux fans un aperçu de ce qui les attend quand ils commenceront la bêta“, a déclaré Scot Amos, co-directeur chez Crystal Dynamics. “Je suis plus que fier du travail fourni par l’équipe. Si les joueurs peuvent jouer à Marvel’s Avengers, c’est bien grâce à ces personnes. J’ai hâte de voir les réactions des joueurs lorsqu’ils vont découvrir le jeu.”

Inspirée des moments emblématiques d’Hawkeye dans les comics, l’histoire Clint Barton alias Hawkeye se développera dans le monde de Marvel’s Avengers au fil des missions (solo ou en ligne) où les joueurs pourront utiliser ses fameuses flèches élaborées ainsi que son arc high-tech. A noter qu’un nouvel ennemi et un nouveau contenu seront introduits. Pour mémoire, Marvel’s Avengers est attendu pour le 4 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC, puis à la fin de l’année sur PS5 et Xbox Series X.

Les joueurs qui auront lié leurs comptes Square Enix et Epic Games et qui auront terminé les trois défis de la salle HARM disponibles dans la bêta de Marvel’s Avengers sur PS4, Xbox One et PC recevront la pioche Écraseur de Hulk avec un style Hulkbuster dans le Battle Royale à succès Fornite.

Hulk Smash 💥

Unleash the power of the Incredible Hulk with the Hulk Smasher Pickaxe and bonus Hulkbuster style when you complete the HARM challenges in the @PlayAvengers Beta on Xbox One or PlayStation 4.

Get all of the details here: https://t.co/jgZJFHIoeU pic.twitter.com/Lq3OySJvBl

— Fortnite (@FortniteGame) July 29, 2020