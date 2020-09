Marvel’s Avengers : un gros patch corrige plus de 1 000 bugs

Comme c’est malheureusement souvent le cas ces dernières années, les jeux vidéo qui sortent contiennent un certain nombre de bugs. Plus ou moins nombreux, plus ou moins graves, impactant plus ou moins l’expérience de jeu dans son ensemble. Aujourd’hui, Square Enix déploie une grosse mise à jour pour Marvel’s Avengers, une mise à jour qui se corrige sur la correction de bugs, tant sur PC que sur consoles. Voilà qui devrait faire le plus grand bien.

Il s’agit de la première mise à jour majeure depuis le lancement de Marvel’s Avengers au début du mois. Et cette mise à jour s’attache à corriger pas moins de 1 000 bugs que les joueurs ont pu rencontrer ces deux dernières semaines. La longueur du changelog parle pour elle-même, entre correctifs de bugs graves qui empêchent la progression et autres petites modifications graphiques.

Le studio avait officiellement dévoilé le jeu à l’été 2019, deux ans après avoir signé un accord de développement pluriannuel avec Marvel. Marvel’s Avengers devait à l’origine sortir le 15 mai dernier mais le lancement avait été repoussé le temps d’affiner encore le tout. Le titre de Square Enix est un jeu d’action-aventure proposant un mode solo, un mode multijoueur et un mode coopération. Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Ms. Marvel composent le roster initial. Kate Bishop, Clint Barton et Spider-Man les rejoindront plus tard.

Dans la mesure où les correctifs, quels qu’ils soient, peuvent apporter à leur tour de nouveaux bugs, Square Enix encourage les joueurs à rapporter les nouveaux bugs découverts sur le thread Patch V1.3.0 dédié sur Reddit. Sur Twitter, le studio conseille aussi aux joueurs d’éviter de rafraîchir leurs Défis Hebdomadaires s’ils constatent qu’il en manque un, cela pourrait faire planter le jeu.

Et bien que cette mise à jour se concentre sur des corrections de bugs, Square Enix promet que de “futurs patches arriveront bientôt pour intégrer davantage d’ajustements pour le jeu et des fonctionnalités demandées.”

Due to an issue that has been discovered, we advise to refrain from refreshing your Weekly Challenges if you're seeing a missing one as doing so may result in a crash. We're currently investigating this and will update with more information.

