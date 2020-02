Marvel’s Avengers : Square Enix dévoile l’édition Earth’s Mightiest, un collector sacrément onéreux

Les studios Eidos Montréal et Crystal Dynamics (avec l'aide de Nixxes Software et Crystal Northwest) vont revisiter l'histoire des Avengers.

Désormais prévue pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia, l’adaptation vidéoludique de la licence Avengers par les filiales de l’éditeur nippon Square Enix rappelle son existence avec un trailer inédit revenant brièvement sur la réunification du célèbre groupe de super-héros après les terribles événements du A-Day grâce à Kamala Khan, la future Miss Marvel. Il permet également d’entrevoir quelques nouvelles séquences de gameplay avec Iron Man, Hulk, Captain America, Thor et Black Widow. Enfin, cette nouvelle bande-annonce annonce l’ouverture des précommandes de Marvel’s Avengers. En bonus, les joueurs peuvent avoir un pack de tenues Héritage Marvel, une plaque d’identification exclusive, une emote Parle à ma Main, un accès à la bêta (et un thème dynamique sur PS4).

Les différentes éditions de Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers – Deluxe Edition (89,99 euros)

Pack exclusif de tenues Obsidienne

Six plaques d’identification Obsidienne

Un mois gratuit de Marvel Unlimited, service d’abonnement de comics en ligne)

72 heures d’accès anticipé, découvrez le jeu avec trois jours d’avance

Marvel’s Avengers – Édition numérique exclusive (PlayStation Store, 79,99 euros)

1.000 crédits pour personnaliser les super-héros

Une plaque d’identification Miss Marvel

72 heures d’accès anticipé, découvrez le jeu avec trois jours d’avance

Marvel’s Avengers – Édition Earth’s Mightiest (219,99 euros)