Marvel’s Avengers : Spider-Man – Un grand pouvoir, le contenu additionnel exclusif aux consoles PlayStation

L’histoire de Marvel’s Avengers : Spider-Man – Un grand pouvoir débute alors que Peter Parker a vent d’une nouvelle menace et doit s’associer aux Avengers pour empêcher l’AIM de s’emparer d’une technologie qui pourrait bien rendre invulnérable son armée de Synthoïdes. Soucieux de garder son identité secrète, le célèbre homme-araignée forme une alliance provisoire avec Ms. Marvel et Black Widow et doit apprendre à travailler en équipe sans accroc : “Rejoindra-t-il définitivement les Avengers ou restera-t-il indépendant pour affronter l’AIM ?”

Get you pictures of Spider-Man? How about just one, but like a really good really really epic one. 📸

Here's your first look at Spider-Man before he comes to PS4 and PS5 on November 30! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 10, 2021