Marvel’s Avengers : Spider-Man sera exclusivement jouable sur PS5 et PS4 en 2021

Les versions PS5 et PS4 de Marvel's Avengers permettront de débloquer gratuitement le super-héros Spider-Man dès l'année prochaine.

Sony, Marvel et Square Enix annoncent que le personnage Spider-Man sera exclusif à la PS5 et la PS4 dans Marvel’s Avengers : “Malgré les nombreuses et grandes aventures en solo que l’homme-araignée a connues, le fait de se tenir aux côtés d’Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow et Miss Marvel va ajouter une toute nouvelle dimension. Les joueurs vont affronter ensemble les menaces les plus dangereuses du monde, en utilisant les pouvoirs innés de Spidey… renforcés par l’aide de ses nouveaux amis. Le partenariat avec les Avengers permettra au tisseur de toile d’avoir un accès complet aux technologies impressionnantes dont dispose l’équipe (…) Il ne suffit pas que Spider-Man joue comme il faut… il faut aussi qu’il ait l’air comme il faut. C’est pourquoi, en passant par le processus de conceptualisation de son costume, nous sommes revenus au début. Steve Ditko a établi la norme avec son design Spider-Man, et John Romita Sr. l’a fait évoluer pour en faire une icône reconnue dans le monde entier. Les fans peuvent s’attendre à voir l’influence de Ditko et Romita dans la conception du héros, avec des clins d’œil à d’autres artistes talentueux qui ont défini le regard de l’araignée humaine au cours de sa longue histoire.”

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel's Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc — PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020

Spider-Man dans Marvel’s Avengers sur PS5 et PS4

Disponible début 2021 sur les consoles de Sony via une mise à jour gratuite, Spider-Man s’invitera dans la plus célèbre escouade de héros costumés au monde au cours d’un événement in-game spécial où les fans devront réaliser une série de défis uniques mettant à l’épreuve ses capacités afin de les maîtriser. Jeff Adams, associate art director chez Crystal Dynamics, en dit un peu plus les déplacements et combats du célèbre personnage : “Lorsqu’il s’attaquera à des malfaiteurs, il le fera de manière fluide grâce à un gameplay acrobatique, mais aussi grâce aux options de personnalisation améliorées que nous avons créées pour Marvel’s Avengers. Tout comme nos autres héros, vous pourrez utiliser les arbres de compétences uniques que le lead combat designer Vince Napoli et son équipe ont conçus pour spécialiser la façon dont votre Spider-Man joue dans notre monde ouvert. Une suite impressionnante de capacités et d’attaques emblématiques sera à votre disposition, et vous pourrez décider des gadgets et des compétences que vous souhaitez améliorer. Ces améliorations lui seront nécessaires pour faire face aux menaces qui se présenteront à lui.”

Un trailer pour la bêta de Marvel’s Avengers

La bêta de Marvel’s Avengers débutera en fin de semaine sur PS4 tandis que les joueurs Xbox One et PC attendront le 14 août prochain. Une bêta ouverte débutera le 21 août. Le version complète et finale du prochain blockbuster de Square Enix développé par Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software et Crystal Northwest sortira le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC et à la fin de l’année sur PS5 et Xbox Series X.