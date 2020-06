Marvel’s Avengers : MODOK sera le super-vilain de l’histoire

Le cerveau à la tête de l'AIM et de la traque des Inhumains dans Marvel's Avengers n'est autre que le célèbre MODOK.

Alors que le monde entier a tourné le dos aux Avengers suite aux terribles événements du A-Day, MODOK aka Mental Organism Designed Only for Killing veut imposer sa propre vision du futur idéal avec l’aide de l’AIM (Advanced Idea Mechanics). Ancien technicien à l’intelligence surdéveloppée, George Tarleton est désormais un expert en ingénierie et en technologie qui souhaite se débarrasser des personnes avec des super-pouvoirs. Pour mener à bien sa mission, il est prêt à mettre le chaos. Ms. Marvel va alors devoir rassembler ses idoles pour arrêter cette nouvelle menace.

Les War Zones dans Marvel’s Avengers

Responsable des War Zones, Philippe Therien de Crystal Dynamics, détaille les missions de Marvel’s Avengers accessibles via un WAR TABLE trouvable dans les avant-postes, dans les Quinjets et sur le pont de l’héliporteur Chimera : “La différence principale entre les Hero Missions et les War Zones est que la première se concentre sur l’histoire et comporte de nombreuses cinématiques alors que la deuxième est un espace gigantesque et explorable qui comporte du contenu secondaire comme des cachettes, des ennemis à éliminer pour obtenir des primes, des dépôts d’AIM à prendre, des alliés de faction à sauver ainsi que du butin caché à retrouver (…) Chaque mission de War Zone affichera la difficulté et le niveau de pouvoir suggéré avant que vous la lanciez. Bien que la difficulté puisse être ajustée, plus le défi est élevé et plus les récompenses seront grandes. Si vous avez activé le matchmaking, vous pouvez être associé à trois autres Avengers uniques pour former une équipe de quatre héros. Si vous choisissez d’effectuer les missions de War Zone en solo, vous pourrez choisir des compagnons gérés par l’IA parmi ceux que vous avez réunis sauf si l’histoire indique une composition d’équipe spécifique. Ils auront les compétences et l’équipement dont vous les avez équipés. Les War Zones sont faites pour que les joueurs fassent équipe et utilisent leurs compétences ensemble.”

Iconic Missions : Les Hero Missions sont adaptées à la campagne et se concentrent sur les héros, les missions de War Zone sont des histoires uniques des héros qui prolongent l’histoire d’Avengers spécifiques et fournissent du contexte sur la manière dont ils gèrent le quotidien depuis l’A-Day. Comment Tony se sent-il depuis qu’AIM s’est approprié sa technologie ? Quelles sont les ramifications de la période prolongée de Hulk en tant que Géant vert ? Des tenues et équipements emblématiques vous attendent à la fin d’une série de missions emblématiques

Faction Missions : En plus de réunir les Avengers, les joueurs participeront à la reconstruction des avant-postes alliés. Le SHIELD a subi des pertes importantes suite à la dissolution des Avengers, et la formation de la résistance est une conséquence directe des activités de plus en plus autoritaires d’AIM dans le monde. Les joueurs peuvent participer à des missions pour fournir à ces factions des informations, des provisions, et les protéger des attaques d’AIM. Mieux encore, l’héliporteur peut accueillir les membres de ces factions qui souhaitent participer activement au combat contre AIM. Les chefs de faction vous confieront également des missions dans le cadre du conflit qui déchire le monde post-campagne et vous offriront des récompenses de faction spécifiques

Drop Zones : Des missions courtes avec un objectif unique comme défendre des alliés ou saboter une structure d’AIM

Vaults : Des gigantesques zones explorables qui demandent un peu de recherches pour être découvertes. Pour accéder à un Vault, vous devrez localiser les coordonnées de cachettes du SHIELD dans le monde entier. Une fois l’entrée localisée, vous devrez vous y frayer un chemin avant de pouvoir savourer les récompenses

Hives : Des forteresses d’AIM situées aux quatre coins du monde. Les Avengers doivent découvrir leur emplacement et y affronter des défenses d’AIM à la difficulté croissante afin de les désactiver

Villain Sector : Des missions qui se terminent avec l’affrontement d’un boss Marvel qui collabore avec AIM ou d’un des dispositifs mortels de l’organisation

Marvel’s Avengers et la personnalisation

Comme dans Destiny ou encore The Division, les joueurs de Marvel’s Avengers auront accès à des arbres de compétences propres à chaque héros et un système d’équipement avec un niveau de rareté.

Compétences : En gagnant de l’expérience, votre héros monte en niveau et débloque de nouvelles compétences spécifiques. Par exemple, vous pouvez choisir d’équiper le répulseur emblématique d’Iron Man, des micro-roquettes ou des lasers pour éliminer vos ennemis. Chaque héros dispose de plusieurs catégories de compétences uniques qui vous permettront d’affiner votre style de jeu

Equipement : Les héros peuvent affiner leur style et compétences avec des objets dans sept emplacements différents (dégâts au corps à corps ou à distance, améliorations défensives contre l’arsenal avancé d’AIM ou technologies spéciales combinées comme des dégâts de radiations gamma ou l’intégration de particules Pym)

Ressources : Les Crafting de ressources artisanales, comme l’Uru, se trouvent en explorant, en récompense auprès des commerçants ou en détruisant de l’équipement non désiré. Vous pouvez vous en servir pour améliorer l’équipement actuellement équipé ou les échanger aux commerçants contre de l’équipement avancé.

Aartéfacts : Ces objets sont des équipements spécialisés qui existent sous deux formes différentes. Nous pensons que les fans de Marvel seront surtout ravis de découvrir les artéfacts exotiques issus de l’univers Marvel et qui confèrent des compétences uniques quand on s’en équipe

Objets cosmétiques : L’équipement des joueurs ne modifie pas l’apparence. Vous pouvez donc revêtir votre ensemble préféré tout en continuant d’accroître votre niveau de pouvoir. Il faudra les débloquer via la campagne solo, les War Zones, commerçants de faction ou via la marketplace dans le jeu

Bonus et attributs : Il s’agit de compétences spéciales liées à des équipements et à des artéfacts, conçues pour encourager des styles de jeu spécifiques pour votre héros. Par exemple, certains bonus ajoutent des dégâts gamma ou cosmiques à vos attaques. Une fois combinés, les bonus et attributs peuvent vous aider à définir votre style de jeu

Marvel’s Avengers s’illustre avec du gameplay

Le lancement de Marvel’s Avengers est prévu pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC. Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software et Crystal Northwest promettent d’ores et déjà des mises à jour de contenu gratuites (super-héros, zones de jeu, missions, défis) après la sortie, et ce de manière régulière.

Square Enix officialise les versions PS5 et Xbox Series X de Marvel’s Avengers

Comme Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers sera jouable dès le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft tout en étant cross-play. Une simple mise à jour permettra d’obtenir le jeu sur PS5 ou Xbox Series X si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One. Etant donné que Square Enix a un deal commercial avec Sony pour la version PS4, l’éditeur nippon a dévoilé les spécificités techniques liées à la PS5 : “Marvel’s Avengers proposera un mode graphique avancé sur la PS5. Mais il nous arrive aussi de vouloir profiter d’une expérience de jeu aussi fluide que possible. C’est pourquoi Marvel’s Avengers proposera également un mode à fréquence d’images élevée, visant à atteindre 60 FPS avec une résolution dynamique 4K. Les améliorations apportées au GPU et au CPU de la PS5 sont évidemment prometteuses, mais l’intégration d’un disque SSD ultra rapide accélérant les chargements l’est encore plus. C’est une amélioration qui change la donne pour une console, réduisant les temps de chargement à une ou deux secondes seulement, et permettant l’affichage en temps réel de mondes gigantesques à des vitesses vertigineuses. Sans travail d’optimisation, le chargement et la diffusion de Marvel’s Avengers se sont déjà considérablement améliorés sur la PS5. Mais une fois cette optimisation terminée, le chargement du contenu sera quasi instantané, ce qui permettra aux joueurs d’enchaîner les missions aux quatre coins de l’univers du jeu. Ainsi, quand Iron Man survole des niveaux fourmillant de détails, des textures et modèles en résolution supérieure sont diffusés instantanément, de façon à conserver la meilleure qualité possible jusqu’à l’horizon. La nouvelle manette DualSense de la PS5 offre des gâchettes résistantes et un retour tactile avancé, tandis que la console en elle-même propose un son 3D amélioré ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui vous plongeront au cœur de l’action. Nous avons d’excellentes idées d’utilisation de ces fonctionnalités dans Marvel’s Avengers, et nous avons hâte de découvrir les réactions des joueurs.“