Marvel’s Avengers : les versions PS5 et Xbox Series X arriveront en mars prochain avec le contenu additionnel dédié à Hawkeye

Plusieurs mois après son lancement, Marvel's Avengers s'apprête bientôt à sortir sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Sur les consoles next-gen, Marvel’s Avengers des studios Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software et Crystal Northwest offrira des taux d’images par seconde plus élevés et des graphismes améliorés allant jusqu’à la résolution 4K pour la PS5 et la Xbox Series X et jusqu’en 1440p pour la Xbox Series S. Celui-ci va également se servir du SSD pour réduire drastiquement les temps de chargement et de streaming, ainsi que tirer parti de la puissance et de la mémoire graphique des consoles pour afficher les textures dans une résolution supérieure (distances de tir plus élevées pour les modèles haute résolution ou encore capacités héroïques et destruction des armures perfectionnées).

Featuring upgraded visuals and framerate, significantly faster load times, improved destruction and Heroic detail, Marvel's Avengers on Next-Gen consoles is a redefined adventure. pic.twitter.com/AOgyn0n3eZ — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) February 16, 2021

En plus de proposer un transfert des sauvegardes simple et fluide, le jeu Avengers de Square Enix sera cross-gen entre PS5 et PS4 ainsi que Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Enfin, il est bon de rappeler que les joueurs qui possèdent le jeu sur PS4 ou Xbox One pourront bénéficier gratuitement de la mise à niveau vers la PS5 ou la Xbox Series X et Xbox Series S.

Clint Barton et l’Opération Futur Imparfait de Marvel’s Avengers

L’Opération Hawkeye – Futur imparfait reprend directement après l’Opération Kate Bishop — Aux prises avec l’AIM. Jouable en solo ou avec trois amis, ce nouveau contenu additionnel va permettre d’en apprendre davantage sur la quête de Clint Barton aka Hawkeye pour retrouver Nick Fury, le chef du SHIELD, qui pourrait les aider à empêcher la domination de l’AIM. Le célèbre archer va ainsi découvrir une nouvelle arme destructrice, conçue par la scientifique suprême Monica Rappaccini, qui pourrait changer le destin de l’humanité. Clint se retrouve alors embarqué dans une expérience de voyage temporel et échoue dans un futur où la Terre a été détruite par des forces cosmiques et est contrôlée par Maestro, une version plus ancienne et plus dérangée de Hulk, aussi intelligente que puissante.

Le deuxième super-héros additionnel de Marvel’s Avengers sera disponible en même temps que le lancement des versions PS5 et Xbox Series X, soit le 18 mars 2021.