Marvel’s Avengers : les versions next-gen ne sortiront finalement qu’en 2021

Initialement prévu sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S au mois de novembre prochain, Marvel's Avengers voit sa sortie sur les consoles next-gen être décalée à l'année prochaine.

Occupé à relancer l’intérêt des joueurs pour Marvel’s Avengers, Scot Amos, patron du studio américain Crystal Dynamics, a annoncé le report de plusieurs mois des versions next-gen de l’action-RPG avec une composante en ligne (microtransactions, multijoueur et coopération) qui étaient prévues en même temps que l’arrivée des nouvelles consoles : “Nous avons pris la décision de repousser son arrivée sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S à l’année prochaine afin d’être sûrs de pouvoir donner à notre équipe le temps nécessaire pour livrer une expérience next-gen mettant en valeur les qualités du jeu. Nous vous en dirons plus à l’avenir. En attendant, vous pourrez continuer à jouer au Marvel’s Avengers de la génération actuelle (PS4/Xbox One) sur les plateformes de la prochaine génération afin de profiter de leur puissant matériel, que ce soit en insérant un disque physique ou en téléchargeant à nouveau le jeu. Deux des avantages les plus évidents sont l’amélioration des taux d’images par seconde et la réduction des temps de chargement. En outre, les joueurs qui passent à la PS5, la Xbox Series X ou la Xbox Series S pourront toujours jouer en coopération avec leurs amis sur PS4 et Xbox One, tout en conservant leur sauvegarde pour la prochaine génération de consoles ! Tout ce qui précède sera mis à la disposition des joueurs sans frais supplémentaires, y compris les mises à niveau pour la next-gen.”

Cadeaux, améliorations et correctifs pour Marvel’s Avengers

1500 crédits

7000 unités

250 modules d’amélioration

20 clés génétiques

Une plaque d’identification à l’effigie de Sarah Garza

Le mode Contraste élevé : Cette fonctionnalité permet aux joueurs d’assombrir le fond noir derrière le texte pour améliorer la lisibilité

La visibilité de l’icône du héros : Cette option permet de choisir entre un affichage par défaut ou dynamique pour les icônes d’identification se trouvant au-dessus des têtes des super-héros

Le système de ping dans l’Initiative Avengers : Ce système permet aux joueurs de marquer les objectifs, les ressources, les caisses de soins et les ennemis. Les joueurs pourront également prendre le contrôle de l’IA pour pirater/enfoncer les portes ou pour attaquer un ennemi particulier en premier

Refaire la campagne ”Rassemblement” : Cette option vous permet de réinitialiser la campagne ”Rassemblement” et de la refaire avec le niveau actuel de votre super-héros et avec un nouvel équipement

Une transparence sur les récompenses de mission : Une transparence améliorée sur les récompenses de missions particulières lorsqu’elles sont consultées dans le Terminal de missions. Cela va permettre aux joueurs de choisir les missions afin de compléter leur objectif et de rechercher de l’équipement et des ressources particulières

Des indicateurs d’attaque ennemie à distance et hors champ : Grâce à ces indicateurs, les joueurs peuvent plus facilement éviter les attaques ennemies à distance et hors champ

Si le pack cadeau sera offert aux joueurs du 22 octobre à 19h au 5 novembre à 18h, la mission Kate Bishop – Assaut sur l’AIM (première extension) ne sera pas disponible durant ce mois d’octobre.