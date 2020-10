Marvel’s Avengers : lassés de répéter les mêmes missions, les joueurs désertent le mode multijoueur

Un mois après sa sortie, Marvel's Avengers n'attire pas les foules malgré la popularité de la licence.

Si Marvel’s Avengers pouvait aisément devenir l’un des plus gros lancements de la rentrée, le studio américain Crystal Dynamics doit faire face à un faible pic de joueurs connectés simultanément (moins de 2000 personnes sur Steam, 30 minutes d’attente pour un matchmaking). Malgré cet échec pour un jeu-service qui doit perdurer pendant plusieurs années, Scot Amos n’est pas inquiet pour le moment : “Nous sommes convaincus que nous verrons les joueurs PC ainsi que ceux sur PS4 et Xbox One revenir alors que nous ajoutons du contenu excitant et que nous démontrerons que nous sommes toujours concentrés sur l’amélioration du jeu. Nous aurons plus d’informations et de détails sur le contenu à venir et nous aurons de nouvelles initiatives de communication communautaires pour partager davantage avec vous des informations utiles et amusantes. Merci de nous accompagner dans cette aventure pour vraiment réaliser le meilleur de ce que Marvel’s Avengers peut devenir.”

Captain America has sent his shield sailing 1,384,214,730 times and counting since launch! What's your favorite star-spangled move of his? #Reassemble pic.twitter.com/sV1ROUaHSq — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) October 7, 2020

Un point sur l’avenir de Marvel’s Avengers

Pour tenter d’attirer de nouveaux joueurs sur Marvel’s Avengers, plusieurs contenus inédits sont prévus d’ici les prochains jours, semaines et mois : “Chaque jour nous luttons pour offrir le meilleur jeu possible à notre communauté. Nous avons une grande équipe communautaire chez Crystal Dynamics qui s’occupe au quotidien de faire remonter aux développeurs toutes vos remarques, suggestions et inquiétudes. Nous faisons des corrections, des améliorations et des ajouts aussi vite et prudemment que nous le pouvons pour faire de Marvel’s Avengers le jeu qu’il aspire à être. De ce fait, nous avons un certain nombre de nouveaux contenus à venir dans les prochaines semaines incluant une toute nouvelle mission zone de guerre nommée ‘Tachyon Rifts’, un nouvel avant-poste servant de rampe de lancement pour de futures missions scénarisées et le laboratoire de clonage AIM qui exige un groupe de quatre joueurs de haut niveau bien coordonnés avec des récompenses à la hauteur. Et pour chacune de ces mises à jour, nous améliorons l’expérience générale avec des correctifs et des réglages. De plus, nous avons annoncé la sortie de deux nouveaux héros à venir prochainement, à savoir Kate Bishop et Clint Barton. Ces nouvelles opérations débuteront juste là où la campagne principale se termine et fera progresser l’histoire principale avec de nouveaux mystères et vilains, ainsi que du nouveau contenu multijoueur. Pour finir, nous allons continuer d’ajouter du nouveau contenu au jeu dans les prochains mois tout en répondant aux problèmes et à l’équilibre général du jeu, notamment la distribution du butin et les fonctionnalités de confort que tout le monde réclame pour améliorer l’expérience au quotidien, de l’accessibilité aux outils de communication en coopération en passant par l’équilibrage de l’économie.“