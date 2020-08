Marvel’s Avengers : la version PC et ses configurations avec un pack de textures haute résolution

Les configurations minimale et recommandée de Marvel's Avengers sur PC se dévoilent.

Alors que la bêta fermée s’est terminée et que la bêta ouverte sera disponible en fin de semaine, l’éditeur nippon Square Enix fait le point sur la version PC de Marvel’s Avengers : “Elle proposera un pack de textures haute résolution de 30 Go en option qui apportera des visuels plus riches et plus détaillés. Les forêts seront plus luxuriantes, la toundra plus glaciale et les installations AIM encore plus sinistres. De plus, les résolutions ultra larges et les configurations multi-moniteurs seront prises en charge, de sorte que Marvel’s Avengers aura fière allure, quelle que soit votre configuration. Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, adaptée à votre confort de jeu, le framerate sera entièrement débloqué pour permettre de vivre une expérience extrêmement réactive sur les systèmes compatibles en 144 Hz. Les commandes du clavier et de la souris seront également entièrement configurables, avec de nombreuses options de personnalisation pour les adapter à votre style de jeu et la possibilité de passer sans problème d’une manette à l’autre et d’utiliser la configuration de manette recommandée ou de personnaliser entièrement leur disposition à votre goût.”

A picture is worth a thousand Arc Reactors. Show us the moments in time you captured in Photographer Mode while playing the BETA! 📸 pic.twitter.com/zjGrzUJjDY — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) August 15, 2020

Les configurations PC de Marvel’s Avengers

Configuration minimum

Système : Windows 10 64-bit

Processeur : i3-4160 ou équivalent AMD

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 950 ou AMD Radeon 270 (minimum 2 Go de VRAM)

DirectX : Version 12

Espace disque dur : 75 Go

Configuration recommandée

Système : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7 4770K 3.4 Ghz ou AMD Ryzen 51600 3.2 Ghz

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 480 8Go

DirectX : Version 12

Espace disque dur : 110 Go

