Marvel’s Avengers : la version next-gen sera lancée avec une refonte du système de progression

La courbe de progression dans Marvel's Avengers va être revue et corrigée.

Crystal Dynamics et Square Enix annoncent l’arrivée d’un système de progression graduelle des points d’expérience dans Marvel’s Avengers afin de ne pas frustrer les joueurs qui s’investissent dans le jeu d’action-aventure à la troisième personne : “Dans la plupart des RPG, la quantité d’XP dont vous avez besoin pour monter en niveau augmente au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux dans une courbe, mais notre système est linéaire. Cela a conduit à des problèmes de rythme, tels que les points de compétence actuellement récompensés trop rapidement, ce qui peut être déroutant et accablant pour les nouveaux joueurs. Nous voulons que chaque décision d’investir dans une compétence ou un héroïque soit plus significative. En fonction de ces problèmes, nous allons augmenter la quantité d’XP nécessaire pour monter en niveau, à partir du niveau 25 environ. Cette quantité augmentera au fur et à mesure que vous vous approcherez du niveau 50, de sorte qu’il vous faudra plus de temps pour atteindre les niveaux supérieurs, et n’affectera que le niveau du personnage, et non celui de la puissance. Si vous avez déjà des personnages de niveau 50, qui est le maximum actuel, cela ne vous affectera pas. Si vous avez un personnage qui n’est pas de niveau 50 et que vous souhaitez accélérer sa progression, prenez ce temps pour le faire avant la mise à jour du 18 mars. Enfin, en raison d’un bug que nous avons récemment découvert, les joueurs pouvaient faire progresser leurs personnages à une vitesse fulgurante s’ils avaient plusieurs personnages de haut niveau. Nous avons l’intention de corriger ce problème une fois que Hawkeye sera arrivé.”

We're going to be reworking XP and how to obtain certain cosmetic items starting with the patch on March 18 in an effort to reduce randomness and allow for more choice. ➡️ Read – https://t.co/7ubErIqbvA pic.twitter.com/sjeauG3qLv — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 4, 2021

Dans le même temps, l’obtention des éléments cosmétiques sera désormais soumise à la complétion de plusieurs objectifs : “Nous allons retravailler la façon dont les joueurs obtiennent certains objets cosmétiques dans le but de fournir plus d’agence aux joueurs et de clarifier la façon de les obtenir en supprimant le caractère aléatoire du processus. Actuellement, beaucoup de ces objets ne peuvent être obtenus que par hasard dans des coffres-forts ou dans le magasin de Chastity. Nous voulons nous assurer que lorsque vous gagnez un objet cosmétique, c’est quelque chose que vous avez eu le choix de travailler.”

Un trailer pour la version next-gen de Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers débarquera le 18 mars prochain sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.