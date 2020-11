Marvel’s Avengers : la rentabilité n’est pas au rendez-vous

Square Enix n'a toujours pas engrangé le moindre bénéfice avec Marvel's Avengers.

Déserté sur la plateforme Steam (une chute de 96% de la fréquentation), Marvel’s Avengers se vend très mal et fait perdre des millions de dollars à l’éditeur japonais (sept milliards de yens entre avril et septembre dernier). Yosuke Matsuda, président de Square Enix, précise d’ailleurs que le TPS action-aventure qui combine narration et multijoueur en coopération n’est pas encore rentable, mais ce dernier ne veut pas abdiquer : “En plus de l’amortissement des coûts de développement de ce jeu, un autre facteur important associé au titre était le fait que nous ayons entrepris une campagne publicitaire majeure au moment de son lancement pour compenser les retards dans nos efforts de marketing résultant de la pandémie COVID-19. Il reste un certain montant de frais de développement à amortir au troisième trimestre, mais nous voulons le récupérer en augmentant nos ventes à l’avenir. Notre objectif est avant tout de travailler à l’expansion des ventes afin d’améliorer sa rentabilité. Nous nous sommes engagés dans de vastes préparatifs avant le lancement, mais il est vrai que nous avons eu des lacunes sur certains points. Nous avons l’intention de tirer les leçons de cette expérience dans les futurs efforts de développement de jeux.”

Square Enix veut relancer les ventes de Marvel’s Avengers au plus vite

Pour écouler davantage d’exemplaires de Marvel’s Avengers, l’éditeur Square Enix va devoir miser sur un suivi régulier du contenu. Celui-ci commencera d’ailleurs le 8 décembre prochain avec l’Opération Kate Bishop — Aux prises avec l’AIM (nouvelle héroïne, nouvelle histoire, nouveaux ennemis, nouveaux accessoires et autres bonus) : “Dans cette mission, l’archère et gymnaste hors pair réapparaît après son enquête sur la disparition de Nick Fury et de son mentor Clint Barton alias Hawkeye. Alors qu’elle est en train d’élucider le mystère de l’apparition de failles tachyoniques, qui modifient le temps, elle découvre le nouveau plan diabolique de l’AIM avec le Super-Adaptoïde et décide de collaborer une nouvelle fois avec les Avengers. Le Hawkeye incarné par Clint Barton fera son entrée début 2021 pour conclure l’arc du duo et préparer l’arrivée du contenu suivant dans l’Initiative Avengers.”

L’année prochaine, les versions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S pourront également aider à relancer les ventes de Marvel’s Avengers. La nouvelle console de Sony aura un avantage non négligeable avec le personnage Spider-Man et ses missions en exclusivité.