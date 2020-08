Marvel’s Avengers : des contenus exclusifs sont prévus sur PS5 et PS4

Les versions PS5 et PS4 de Marvel's Avengers disposeront de plusieurs défis communautaires et objets cosmétiques totalement exclusifs.

En plus de proposer une version jouable du personnage Spider-Man uniquement sur les consoles PlayStation pour Marvel’s Avengers, le responsable de la communication du studio américain Crystal Dynamics révèle que des défis communautaires et des éléments cosmétiques seront également exclusifs à la PS5 et la PS4 :

Les défis communautaires : “Des objectifs à atteindre collectivement pour que toute la communauté soit récompensée. Nous n’allons pas détailler tous les objectifs et les récompenses maintenant, mais nous pouvons vous dire qu’il n’y a pas besoin d’avoir un niveau particulier pour participer car tout le monde peut donner un coup de main et profiter des récompenses. Pour que vous restiez en alerte, nous allons introduire un nouveau défi communautaire avec de nouveaux objectifs tous les mois“

Les objets cosmétiques des Avengers : “Les super-héros de Marvel ont tous leurs propres histoires, leurs propres compétences, leur propre équipement, leurs propres tenues, leurs propres emotes, leurs propres plaques d’identification et leurs propres coups de grâce pour que vous puissiez profiter pleinement de leur personnage. Les tenues alternatives sont importantes pour ces personnages emblématiques. Les objets cosmétiques ont leur propre rareté, à savoir spécial, rare (bleu), épique (violet) et légendaire (doré). La plupart peuvent être obtenus dans la campagne en décodant les modèles obtenus dans les missions, depuis la boutique, auprès d’un vendeur, et bien plus. Les coups de grâce sont des capacités cosmétiques qui permettent aux super-héros d’effectuer un combo dévastateur en plein combat sous certaines conditions. Chaque coup de grâce reflète la personnalité d’un super-héros. Ces coups de grâce font partie des combos les plus tape-à-l’œil que vous pouvez équiper. Comme leurs noms l’indiquent, ils ne remplissent qu’un rôle cosmétique et vous permettent de personnaliser chaque super-héros.“

Les bonus exclusifs PlayStation de Marvel’s Avengers

Le deal marketing entre Sony, Marvel et Square Enix implique une bêta fermée et ouverte en avant-première, l’exclusivité pour l’arrivée de Spider-Man dans le roster des Avengers, des défis communautaires inédits et un accès exclusif de 30 jours à une tenue légendaire, un emote légendaire, un coup de grâce épique et à une plaque d’identification pour chaque super-héros. A noter que les abonnés au PlayStation Plus recevront d’autres récompenses dont un pack gratuit avec une tenue rare, des plaques d’identification et 100 crédits pour chaque nouveau personnage comme Hawkeye ainsi qu’un pack gratuit pour Miss Marvel.