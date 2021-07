Marvel’s Avengers : Christopher Judge sera la voix de Black Panther, le super-héros du Wakanda

L'extension gratuite Black Panther - La guerre pour le Wakanda de Marvel's Avengers mettra en scène le comédien Christopher Judge.

Trois ans après avoir interprété Kratos avec brio dans le nouveau God of War de Santa Monica Studio, l’acteur américain Christopher Judge a de nouveau accepté de prêter sa voix pour le personnage phare dans un jeu vidéo, et pas n’importe lequel puisqu’il a donné vie au Black Panther/T’Challa de Marvel’s Avengers. Néanmoins, la décision fut difficile à cause du malheureux décès de Chadwick Boseman : “Il y a beaucoup de Black Panthers, mais je ne pensais vraiment pas que quelqu’un devait refaire T’Challa après Boseman. Les discussions se sont poursuivies et, en fait, j’ai fini par le faire parce que ma mère et mes enfants m’ont dit que si je ne le faisais pas, ils me renieraient. Pour être tout à fait honnête, j’avais peur d’être comparé à ce que Chadwick avait si merveilleusement fait. La seule façon dont j’ai pu m’y résoudre était de ne pas essayer de faire correspondre ma voix, de laisser ma performance se suffire à elle-même. J’y ai mis tout ce que j’avais et j’espère que les gens l’apprécieront.”

“Je veux insister sur le fait qu’il s’agit d’une itération propre du mythe de Black Panther“, déclare Evan Narcisse, l’auteur de Rise of the Black Panther de Marvel Comics, qui a également participé au développement de l’extension La guerre pour le Wakanda en tant que consultant narratif. “Même si vous connaissez les comics et pouvez citer le film par cœur, il y aura toujours des surprises“. Hannah MacLeod, responsable de la narration du DLC qui a travaillé en étroite collaboration avec Evan Narcisse pour élaborer cette nouvelle histoire, pense que la version de T’Challa dans le jeu est déjà distincte étant donné sa place dans le contexte de Marvel’s Avengers. Le A-Day, qui devait célébrer l’ouverture du quartier général des héros sur la côte ouest, a donné le coup d’envoi de l’histoire principale du jeu lorsqu’une attaque a entraîné la mort de Captain America et la naissance des Inhumains, dont Kamala Khan. Le DLC de Crystal Dynamics reprend en grande partie cinq ans après cet événement pour en voir les répercussions au Wakanda.

Un trailer pour Black Panther – La guerre pour le Wakanda

Black Panther doit défendre le Wakanda contre le vil Klaw, qui tente de se procurer du Vibranium pour parvenir à ses fins.