Marvel’s Avengers : Black Panther – La guerre pour le Wakanda, l’extension la plus ambitieuse de Crystal Dynamics

L’histoire de Marvel’s Avengers : Black Panther – La guerre pour le Wakanda est centrée sur le roi T’Challa, alias Black Panther (le neuvième super-héros jouable du jeu), protecteur et dirigeant actuel du Wakanda, un pays africain fictif présent dans l’univers Marvel. Lorsque les forces du maléfique Klaw viennent menacer la sécurité du Wakanda, T’Challa doit pourtant faire appel à ses sujets et ses proches pour protéger ses terres. À la suite d’une trahison ayant entraîné une tragédie, il évite d’impliquer ses proches, y compris sa sœur Shuri, dans ses luttes pour défendre le Wakanda contre ceux qui lui veulent du mal. Les joueurs pourront profiter de l’histoire, ainsi que de missions additionnelles de l’Initiative Avengers dans la jungle luxuriante du Wakanda, un tout nouvel environnement où se trouvent les seules réserves au monde de vibranium, la ressource la plus précieuse au monde. Ils pourront également explorer le palais royal surplombant Birnin Zana, surnommée la “Cité d’Or”, depuis un nouvel avant-poste abritant le laboratoire de Shuri, les appartements de Zawavari et le centre de crise du Wakanda.

Marvel's Avengers Expansion: Black Panther – War for Wakanda is now LIVE and free for owners of the game!

👑 New Hero – Black Panther

🔊 New Enemies – Klaue Company

🌴 New Biome – Wakandan Jungle and Mines

🛠️ UI Overhaul

🛫 …and more!

