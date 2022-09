Marvel va avoir droit au traitement Pokémon Go grâce à Niantic

Marvel World of Heroes, un jeu Marvel à la sauce Pokémon Go. Par nul autre que Niantic, évidemment. Rendez-vous l'année prochaine.

Les jeux vidéo se suivent. Et se ressemblent, diront certains. Pour d’autres, peu importe, le marché est suffisamment pour se faire une place. Niantic est devenu maître dans l’art de créer des jeux pour la réalité augmentée. Le succès mondial que le studio rencontre avec Pokémon Go en est l’exemple parfait. L’on se doutait déjà l’énorme potentiel du concept. Le voici qui sera bientôt appliqué à l’univers Marvel.

Marvel World of Heroes, un jeu Marvel à la sauce Pokémon Go

Marvel s’est en effet associé au développeur de Pokémon Go, Niantic, pour concevoir un jeu mobile en réalité augmentée. Celui-ci devrait être disponible dans le monde entier dans le courant de l’année prochaine. Dans Marvel World of Heroes, vous pourrez créer votre propre superhéros dans un jeu Marvel pour la toute première fois, si l’on en croit un communiqué publié sur le blog de Niantic.

Par nul autre que Niantic, évidemment

Vous pourrez en effet forger l’identité de votre héros ainsi que son histoire. Vous aurez aussi pour objectif de patrouiller dans tout votre quartier pour déjouer les crimes, d’accepter des missions et de mettre un terme à des menaces interdimensionnelles et arrêter des super vilains. Au fur et à mesure de votre évolution, vous débloquerez de l’équipement et des capacités. Vous pourrez vous associer avec des amis, ainsi qu’à des personnages bien connus comme Spider-Man, Captain America et Wolverine. Il semblerait par ailleurs que les joueurs puissent aussi visiter de multiples réalités alternatives, au sens virtuel du terme.

Rendez-vous l’année prochaine

Si vous êtes intéressé(e) par le concept, et le jeu en lui-même, sachez que vous pouvez vous préenregistrer sur le site dédié à Marvel World of Heroes. Comme c’est souvent le cas, Niantic lancera d’abord le jeu dans certains pays avant de procéder à un déploiement plus global. D’ici là, il faudra patienter, et éventuellement regarder les premiers contenus quand ils seront disponibles.