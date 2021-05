Marvel : un jeu de combat par NetherRealm (Mortal Kombat) serait en développement

NetherRealm pourrait bientôt dévoiler un jeu de combat Marvel sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Après Injustice et les personnages de DC Comics, le studio américain NetherRealm serait actuellement en train de travailler sur une nouvelle licence de versus fighting pour les nouvelles consoles et exploitant les personnages de Marvel. Si l’information provient principalement de l’insider Daniel Richtman, qui ne vise pas toujours juste, Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat, a renforcé la rumeur avec un tweet faisant le parallèle entre la carrière du réalisateur James Gunn et lui-même.

Wow. @JamesGunn has managed to work on DC and MARVEL movies. That’s impressive. 🤔 https://t.co/A4Yk437MuM — Ed Boon (@noobde) May 4, 2021

Une collaboration entre NetherRealm et Marvel ?

L’un a travaillé sur des films DC et sur des film Marvel, tandis que l’autre a travaillé sur un jeu DC Comics et donc potentiellement un jeu Marvel… Par le passé, le directeur créatif avait déjà fait savoir dans une entrevue accordée à Game Informer que des discussions avec été initié avec la maison d’édition américaine fondée par feu Stan Lee pour la création d’un jeu de combat, mais le projet n’a jamais pris forme, tout comme un Marvel vs DC Comics.

A l’origine, Marvel est souvent associé à Capcom, mais un changement d’éditeur/studio serait tout sauf illogique, surtout que la licence Marvel vs Capcom s’est heurté à des retours négatifs de la presse et des joueurs avec le dernier opus paru en 2017. Ce dernier est considéré comme le moins bon de la franchise. Enfin, même si NetherRealm est une filiale de Warner Bros, rien n’empêche les studios de l’éditeur d’être appelé à travailler sur des licences Marvel comme TT Games avec les jeux LEGO.