Marvel tease ses séries WandaVision, Loki et Falcon and Winter Soldier pendant le Super Bowl

Le Super Bowl est souvent l'occasion de grands coups de comm' et autres annonces publicitaires, et cette 54ème édition ne déroge pas à la règle. Marvel en a effectivement profité pour donner un aperçu éclair de trois nouvelles séries bientôt disponibles sur Disney+.

On sait depuis quelques temps que Loki, Vision, Hawkeye ou encore Wanda et le Soldat de l’hiver auront droit à des séries dédiées pour le service de streaming Disney+ (The Falcon and the Winter Soldier, à l’automne 2020; WandaVision et Loki au printemps 2021; Hawkeye en automne 2021). Cependant, hormis les acteurs et actrices reprenant les rôles qu’ils incarnaient dans les films des studios Marvel, on ne connaît rien de ces nouvelles aventures. Peut-être peut-on se risquer à parier que les séries seront influencées par ce qui se passe dans la phase 4 du MCU, mais c’est à peu près tout. Plutôt que de nous faire gamberger encore un peu plus longtemps, Marvel a profité du SuperBowl LIV pour diffuser une bande-annonce de 30 secondes. Dans celle-ci, aucune trace de Hawkeye cependant, probablement car c’est la série la plus éloignée dans le planning.

Trois séries s’illustrent

Le trailer s’ouvre avec Sam/Le Faucon incarné par Anthony Mackie dans une scène qui reprend à peu près exactement là où Captain America l’avait laissé, à savoir avec la dure tâche de reprendre le flambeau. On aperçoit immédiatement l’antagoniste de la série, Zemo, incarné par Daniel Brühl, que l’on pouvait déjà voir dans Captain America: Civil War en 2016. On enchaîne avec WandaVision qui laisse deviner l’aspect surréaliste du sitcom avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Du neuf sur le petit et le grand écran

Enfin on termine avec Loki où Tom Hiddleston, confortablement installé dans une scène chaise annonce qu’il va tout réduire en cendres. Si Hawkeye manque à l’appel, on peut également noter l’absence des séries She-Hulk, Ms. Marvel et Moon Knight, pourtant annoncées il y a quelques mois. L’ensemble des séries sera piloté par Kevin Feige, boss des Marvel Studios, qui supervise désormais les créations cinématographiques et télévisuelles. Du côté du grand écran justement, on découvrira cette année Black Widow en mai puis The Eternals en décembre, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au mois de février 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mai 2021 puis à Spider-Man 3 et enfin à Thor : Love & Thunder avec Natalie Portman au mois de novembre 2021.