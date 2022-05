Marvel Snap : un jeu de cartes à collectionner à la Hearthstone

Plusieurs anciens développeurs de Hearthstone dévoilent Marvel Snap sur mobiles et PC.

Développé par Second Dinner, publié par Nuverse Games (label jeux vidéo de ByteDance) et créé en collaboration avec Marvel Entertainment, Marvel Snap est un jeu de cartes avec un PvP intense et rapide mettant en scène plus de 150 personnages emblématiques de Marvel. Il introduit une nouvelle façon de se battre pour les rangs les plus élevés, permettant aux joueurs de “SNAP” pour faire monter les enchères et doubler la mise. Chaque affrontement comporte trois lieux aléatoires dont les effets changent la donne, ce qui permet aux joueurs d’être prêts à tout. Et avec plus de 50 lieux, les joueurs ne joueront jamais deux fois la même partie.

Announcing @MARVELSNAP – The fastest card battler in the Multiverse! Build your MARVEL dream team in this fast-paced, action-packed, collectible card game coming to Mobile and PC. Learn More: https://t.co/ozIW0fnnHC pic.twitter.com/CwOy3R9E8W — Marvel Entertainment (@Marvel) May 19, 2022

“Nous avons grandi en jouant de manière obsessionnelle à des TCG et avons passé des décennies à les concevoir. Nous voulons que le monde entier tombe amoureux des jeux de cartes comme nous l’avons fait“, a déclaré Ben Brode, directeur du développement chez Second Dinner. “Marvel Snap est différent de tous les autres jeux de cartes jamais créés. Nous avons travaillé sans relâche pour faire en sorte que le jeu soit très profond pour les joueurs acharnés, tout en restant très accessible pour que tout le monde puisse y participer et s’amuser. Nous sommes ravis de nous associer à Nuverse Games afin de pouvoir toucher des millions de joueurs avec notre premier jeu“. Jay Ong, vice-président exécutif de Marvel Entertainment, a ajouté : “Nous sommes ravis de collaborer avec les talents de développement de classe mondiale de Second Dinner et l’édition mondiale de pointe de Nuverse Games pour offrir ce jeu innovant aux fans de Marvel et aux joueurs de TCG. En voyant comment ces équipes ont travaillé ensemble en utilisant nos personnages Marvel bien-aimés et leurs histoires, nous savons qu’elles ont tous les ingrédients pour livrer un jeu vidéo marquant.”

Présentation et gameplay de Marvel Snap

Marvel Snap est un free-to-play qui sera lancé plus tard cette année sur les smartphones et PC. Les joueurs peuvent se rendre sur le site officiel pour s’inscrire à une bêta fermée limitée sur les appareils Android. Il sera traduit en 13 langues différentes.