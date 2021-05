Marvel : Dave Bautista n’est plus motivé pour incarner Drax le Destructeur

Arthur "Drax" Douglas, personnage phare du Marvel Cinematic Universe, pourrait ne plus être incarné par l'ancien catcheur Dave Bautista.

Devenu un nom important dans l’industrie cinématographique après avoir dû prouver qu’il était capable d’être un acteur compétent dans plusieurs blockbusters hollywoodiens, Dave Bautista explique pour quelle raison il veut abandonner le rôle de Drax bien que le personnage sera encore présent dans le MCU : “Je vais avoir 54 ans au moment où sortira le troisième film sur Les Gardiens de la Galaxie et jouer torse nu devient de plus en plus difficile pour moi. Le voyage de Drax est bouclé et je suis juste prêt à faire un pas de côté pour le conclure (…) Je pensais que tout le monde s’attendait que la fin soit proche. Nous travaillons dans des trilogies, et James Gunn a déjà annoncé que c’était son dernier film, et quand James a terminé, j’ai terminé.”

La fin de Drax avait déjà été évoquée par l’intéressé dans une entrevue avec Digital Spy : “Je ne sais pas quel est le scénario du troisième film, pour être honnête avec vous. Il y avait un scénario il y a des années, mais il est évident qu’il va devoir changer parce que la direction de l’univers Marvel a changé. On a parlé pendant un certain temps d’un film sur Drax et Mantis. C’était vraiment parce que c’était l’idée de James Gunn. Il voulait vraiment faire un film sur Drax et Mantis. Il me l’a exposé. J’ai pensé que c’était une idée brillante, mais je n’ai pas eu de nouvelles du studio. Je ne pense pas qu’ils soient très intéressés, ou que ça ne corresponde pas à la façon dont ils ont planifié les choses. Mais à part ça, non. En ce qui concerne mes obligations, j’ai Guardians 3, et ce sera probablement la fin de Drax.”

Un film sur Dax mais sans Dave Bautista

Signe d’une décision mûrement réfléchie, Dave Bautista espère que le personnage Drax reviendra un jour avec un film sous forme de reboot sans lui : “C’est bizarre parce que parfois vous m’entendez dire ‘J’aurais aimé que les scénaristes plongent vers le côté destructeur’, ce que je pensais qu’ils allaient faire dans le second volet des Gardiens de la Galaxie. Parce que le MCU n’a toujours pas vu Drax le Destructeur (…) J’espère vraiment qu’ils rebooteront le personnage et je pense que Drax le Destructeur pourrait être un film stand-alone. Je pense que cela pourrait être quelque chose de nouveau et de différent (…) J’espère qu’un jour les scénaristes recasteront et rebooteront Drax le Destructeur pour se concentrer sur cela parce que c’est une grande histoire.“