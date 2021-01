Marvel confirme que Deadpool 3 sera un film Rated R

Deadpool est un personnage de l'univers de Marvel bien différent des super-héros que l'on y connaît. Cela se ressent clairement dans ses films. Le troisième opus s'annonce résolument lui aussi très différent.

Deadpool fait presque bande à part dans le paysage des films de super-héros. C’est un héros, certes, mais pas vraiment super. De par ses actes, sa manière de pensée, son je-m’en-foutisme perpétuel. Toujours est-il que les deux premiers opus furent un véritable carton au box-office. Ce qui ne pouvait qu’amener à un troisième film. Sera-t-il dans la même lignée que les deux premiers ? La réponse est oui !

Deadpool 3 serait bel et bien Rated R, dixit Kevin Feige

En 2019, l’acteur Ryan Reynolds – qui incarne Deadpool – confirmait que Deadpool 3 était en préparation mais de récents rapports suggéraient que, peut-être, Marvel n’était finalement pas aussi intéressé que cela par cette licence malgré son succès financier assez phénoménal. Celles et ceux qui s’inquiétaient alors que le troisième opus puisse passer à la trappe seront rassurés, il y en aura bien un !

Voilà qui rassurera les fans

C’est tout du moins ce qu’affirme un récent rapport de Collider qui a pu échanger avec le président de Marvel Studios Kevin Feige. Ce dernier a confirmé que le projet Deadpool 3 était bien réel et que le film ferait partie du MCU. Et plus important encore, il sera bel et bien Rated R – ce qui signifie que les mineurs américains (17 ans et moins) doivent se faire accompagner d’un adulte pour voir le film en salle -. Autrement dit, il faut s’attendre à un film dans la même veine que les deux premiers.

Il y a eu certaines inquiétudes lorsque Disney a racheté la Fox, l’on craignait que le géant tente d’adoucir justement des films comme Deadpool. Disney est connu pour ses contenus destinés aux familles, un film Deadpool Rated R serait assez difficile à caser dans un tel catalogue. Mais l’interview avec Kevin Feige vient dissiper tous ces doutes.

Quant à savoir quand ce troisième film Deadpool pourrait voir le jour, c’est une toute autre histoire. Le script est encore en chantier à l’heure d’écrire ces lignes et selon Collider, le tournage pourrait ne pas commencer avant 2022, au plus tôt. Cela signifie que le film ne verrait pas le jour avant 2023 voire 2024. Autrement dit, il reste encore un certain temps à patienter.