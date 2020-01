Marvel annule deux séries animées prévues sur Hulu

Marvel est présent sur nombre de plates-formes, notamment sur Hulu. Deux séries animées étaient prévues sur ce service de VoD, Howard the Duck et Tigra & Dazzler. Malheureusement, le studio a décidé de mettre un terme à ces deux projets.

Le catalogue de séries animées Marvel de Hulu ne sera donc pas aussi fourni que prévu. Les fans devront se faire une raison. En effet, selon Hollywood Reporter, Marvel viendrait de mettre fin à deux projets. Il s’agit de Howard the Duck et Tigra & Dazzler. Dommage pour les connaisseurs des comics, tant pis pour les autres. Une chose est sûre, Marvel recentre ses projets, avec des avantages et des inconvénients.

Marvel annule Howard the Duck et Tigra & Dazzler

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas, Howard the Duck est un canard humanoïde évoluant dans un monde bizarre et absurde. Il est accompagné par une femme humaine Beverly Switzler et bien que apparaissant rarement dans d’autres comics, il fait officiellement bien partie de l’Univers Marvel. Greer Grant Nelson, alias Tigra est une super-héroïne qui démare sa carrière sous le nom la Chatte avant de devenir Tigra. Alison Blaire, alias Dazzler est elle aussi une super-héroïne. Cet abandon des deux projets s’accompagnent d’une volonté de se reconcentrer sur MODOK et Hit-Monkey ainsi que sur le live action Helstrom. Aucune raison n’a été communiquée, aucune des parties n’a non plus souhaité commenter l’information, mais cela semble faire directement suite à une volonté de repenser totalement Tigra suite à des “différences créatives” avec Marvel.

Deux séries animées prévues sur Hulu

La mise au ban de Howard the Duck et Tigra & Dazzler s’inscrit aussi dans l’optique d’unification des projets de films et de séries TV Marvel sous une seule et même équipe Marvel Studios menée par Kevin Feige. Quelles que puissent être les raisons exactes, on ne peut ici qu’y voir une volonté de Marvel, et plus généralement Disney, d’ajuster sa stratégie de streaming. La plupart de ses équipes travaillent actuellement d’arrache-pied sur des séries pour Disney+. Ce qui a notamment permis d’avancer la date de lancement de WandaVision à cette année. Hulu reste la plate-forme de choix pour les séries Marvel plus “matures” mais il semblerait que son rôle soit finalement moindre que prévu.