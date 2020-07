Marshall dévoile une nouvelle enceinte Bluetooth Emberton

L'électronique et l'eau ne font généralement pas bon ménage. Les appareils doivent être conçus spécialement pour affronter l'eau, leur permettant de résister dans une certaine mesure à cet élément.

La plupart du temps, nos gadgets électroniques détestent l’eau. C’est pour cette raison que emmener une enceinte Bluetooth à la plage ou à la piscine n’était pas toujours une très bonne idée. Cela étant dit, certains modèles résistent plus ou moins à l’eau. C’est le cas du dernier-né chez Marshall. Le nouveau modèle, baptisé Emberton, résiste à l’eau.

Marshall dévoile une nouvelle enceinte Bluetooth

L’entreprise vient en effet d’officialiser son dernier modèle en date d’enceinte portable Bluetooth. L’Emberton est certifié IPX7. Autrement dit, il est suffisamment résistant à l’eau pour continuer de fonctionner dans l’éventualité où il tomberait dans la piscine, ou dans l’eau de manière plus générale. Dans la mesure où l’enceinte n’est pas immergée à plus de 90 cm et/ou plus de 30 minutes, elle continuera de fonctionner.

L’Emberton est compatible Bluetooth 5.0 et surtout résistante à l’eau

L’enceinte Emberton reprend le design emblématique de Marshall, qui rappelle beaucoup celui des amplis de guitare/basse qui ont fait la renommée de la marque. Selon le fabricant, l’enceinte Emberton offre une autonomie de 20 heures en lecture sur une seule charge et est compatible avec la recharge rapide. Elle utilise aussi le Bluetooth 5.0. Vous pourrez en profiter jusqu’à 10 mètres de votre téléphone. La recharge s’effectue via USB-C. Si vous êtes intéressé(e), sachez que l’enceinte Marshall Emberton est d’ores-et-déjà disponible au tarif de 149€.