Marshall annonce ses écouteurs true wireless Mode II

Marshall, marque que les musiciens connaissent bien, est présent depuis quelque temps sur le marché des casques et écouteurs. Voici une nouvelle référence d'écouteurs true wireless.

Si le marché des écouteurs et autres casques est aujourd’hui très fourni, certains grands noms de l’audio, grand public comme professionnel, parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Marshall, qui dévoile aujourd’hui de nouveaux écouteurs true wireless, les Mode II. Qu’ont donc à offrir ces nouveaux écouteurs ?

Marshall lance de nouveaux écouteurs true wireless

Fort de son énorme savoir-faire en termes d’amplificateurs pour guitare électrique, Marshall s’est fait un joli nom depuis quelques années avec ses enceintes portables et ses casques et autres écouteurs. Si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs true wireless, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la marque vient d’annoncer ses tous nouveaux écouteurs Mode II. Comme à l’accoutumée, par contre, le tarif reste élevé.

Les Marshall Mode II ont de sacrés arguments à faire valoir

Proposé au tarif public de 179 €, les écouteurs Mode II disposent d’une autonomie en lecture de 25 heures, d’un étui de recharge, d’un égaliseur personnalisable ainsi que d’embouts auriculaires ajustables pour une très bonne tenue dans l’oreille quelle que soit la forme de celle-ci. Pour le reste, on retrouve des drivers de 6 mm et une réponse en fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. De plus, ces écouteurs sont extrêmement légers avec moins de 5 grammes sur la balance pour chacun.

Les Marshall Mode II sont aussi certifiés IPX4, ce qui signifie qu’ils résistent à l’eau jusqu’à un certain point, parfait pour vous accompagner dans vos séances de sport mais pas pour aller faire vos longueurs à la piscine. Ces écouteurs sont aussi très simples et très discrets en termes de design, ce qui est une bonne chose si vous cherchez quelque chose qui passe relativement inaperçu.

Si les écouteurs true wireless Marshall Mode II vous intéressent, sachez que les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes. Les premières livraisons sont attendues pour le 18 mars. Direction le site de Marshall pour précommander.