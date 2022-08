Mark Zuckerberg promet des “mises à jour majeures” sur les avatars de Horizon Worlds

Mark Zuckerberg promet des "mises à jour majeures" sur Horizon Worlds pour améliorer la qualité des graphismes. Les avatars, notamment, devraient devenir bien plus détaillés et vivants.

Mark Zuckerberg a déclaré que Meta allait bientôt recevoir des “mises à jour majeures” de ses graphismes en réalité virtuelle (VR). Déclaration a été faite après la publication d’une image de son propre avatar en VR, avatar qui a été très grandement critiqué pour sa qualité. La firme de Menlo Park a expliqué qu’elle partagerait davantage de détails concernant les changements à venir durant sa prochaine conférence Connect.

Mark Zuckerberg promet des “mises à jour majeures” sur Horizon Worlds

Ce communiqué du PDG de Meta survient quelques jours après qu’une capture d’écran de Horizon Worlds, l’environnement de réalité virtuelle sociale de l’entreprise, est devenue virale sur Twitter.

pour améliorer la qualité des graphismes

Les images avaient été partagées la semaine dernière, en même temps que l’annonce du lancement de Horizon Worlds en France et en Espagne. La capture d’écran en question montrait un avatar de Mark Zuckerberg franchement très mal dégrossi devant une Tour Eiffel et la Sagrada Familia, tous deux reproduits en réalité virtuelle. L’image a, évidemment, très vite tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où les utilisateurs se sont moqué du rendu très “amateur”. Nombre d’entre eux se sont notamment demandé pourquoi l’avatar de Mark Zuckerberg était si plat et sans vie alors que l’entreprise a dépensé des milliards de dollars et misé une grande partie de son futur sur le succès du métavers.

Come work for Meta, where the most brilliant technologists of the day have achieved 1995 level graphics https://t.co/mHJJohZo1i — Emily G (@EmilyGorcenski) August 17, 2022

Les avatars, notamment, devraient devenir bien plus détaillés et vivants

Bien que le grand patron de Facebook n’ait pas répondu directement aux critiques, il a reconnu que l’image qu’il avait partagé précédemment était “plutôt basique” et promettait des améliorations. Son dernier post à ce jour intègre deux nouveaux rendus bien plus vivants et détaillés : son avatar et un paysage avec des ruines anciennes.

“Je sais que la photo que j’ai publiée il y a quelques jours était plutôt basique – elle a été prise très rapidement pour célébrer un lancement”, écrivait Mark Zuckerberg. “Les graphismes de Horizon peuvent aller bien plus loin – même sur les casques – et Horizon s’améliore très rapidement.”