Mario Strikers : Battle League Football explique son gameplay en vidéo

"C'est comme le football, si le football n'avait pas d'arbitre, ni de règles."

Discipline sportive à cinq contre cinq dans l’univers de Mario, le Strike tolère l’utilisation d’un tacle assisté pour projeter un coéquipier sur le terrain dans l’optique de lui subtiliser un ballon, renverser brutalement des joueurs adverses (jusqu’à huit en local ou en ligne) pour avoir une meilleure vision ou encore attraper un orbe S afin de déclencher une Hyper Frappe pour marquer deux buts au lieu d’un, sans être sanctionné d’un carton rouge car… tous les coups sont permis pour gagner. Les joueurs de Mario Strikers : Battle League Football peuvent également muscler leur jeu et user de stratégie en revêtant des équipements pour booster les statistiques de leurs personnages. Ces statistiques varient d’un personnage à l’autre, y compris l’augmentation de la vitesse et de la puissance des tirs pour de meilleures chances de marquer, ou l’augmentation de leur force pour résister aux tacles.

Les bases du gameplay de Mario Strikers : Battle League Football

A l’aide du mode Club Strikers, il est possible de créer un club regroupant jusqu’à 20 strikers ou rejoindre une équipe déjà existante, puis en affronter d’autres pour gagner des points et progresser dans le classement au fil des saisons. Les responsables des clubs peuvent personnaliser l’uniforme de leur club et gagner des jetons après chaque match qui sont utilisés pour modifier personnaliser le stade du club.

Mario Strikers : Battle League Football sortira le 10 juin prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.